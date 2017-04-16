Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 68,21% 31,79511.017238.131932.4832.7442.519% 92759.025749.148% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2214.103% 84Bünyan% 68,18% 31,8211.1425.19919.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 68,21
|% 31,79
|511.017
|238.131
|932.483
|2.744
|2.519
|% 92
|759.025
|749.148
|% 89
|Akkışla
|% 54,57
|% 45,43
|2.239
|1.864
|5.012
|20
|20
|% 100
|4.221
|4.103
|% 84
|Bünyan
|% 68,18
|% 31,82
|11.142
|5.199
|19.032
|73
|73
|% 100
|16.559
|16.341
|% 87
|Develi
|% 75,6
|% 24,4
|29.278
|9.448
|45.398
|152
|152
|% 100
|39.063
|38.726
|% 86
|Felahiye
|% 59,81
|% 40,19
|1.923
|1.292
|4.589
|19
|19
|% 100
|3.295
|3.215
|% 72
|Hacılar
|% 83,16
|% 16,84
|6.855
|1.388
|8.899
|29
|29
|% 100
|8.373
|8.243
|% 94
|İncesu
|% 70,4
|% 29,6
|10.690
|4.495
|17.326
|57
|57
|% 100
|15.547
|15.185
|% 90
|Kocasinan
|% 67,52
|% 32,48
|161.160
|77.526
|268.823
|719
|719
|% 100
|241.900
|238.686
|% 90
|Melikgazi
|% 68,92
|% 31,08
|200.681
|90.497
|372.703
|961
|843
|% 88
|294.717
|291.178
|% 90
|Özvatan
|% 65
|% 35
|1.636
|881
|3.189
|14
|14
|% 100
|2.562
|2.517
|% 80
|Pınarbaşı
|% 57,8
|% 42,2
|6.720
|4.907
|16.934
|140
|118
|% 84
|11.801
|11.627
|% 81
|Sarıoğlan
|% 65,37
|% 34,63
|5.613
|2.973
|10.506
|45
|45
|% 100
|8.779
|8.586
|% 84
|Sarız
|% 53,91
|% 46,09
|3.126
|2.673
|7.385
|48
|48
|% 100
|5.880
|5.799
|% 80
|Talas
|% 59,57
|% 40,43
|34.506
|23.418
|98.651
|258
|173
|% 67
|58.588
|57.924
|% 89
|Tomarza
|% 72,64
|% 27,36
|10.029
|3.778
|16.234
|76
|76
|% 100
|13.996
|13.807
|% 86
|Yahyalı
|% 82,93
|% 17,07
|18.799
|3.869
|25.774
|86
|86
|% 100
|23.014
|22.668
|% 89
|Yeşilhisar
|% 62,79
|% 37,21
|6.620
|3.923
|12.028
|47
|47
|% 100
|10.730
|10.543
|% 89