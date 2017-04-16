Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 68,21% 31,79511.017238.131932.4832.7442.519% 92759.025749.148% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2214.103% 84Bünyan% 68,18% 31,8211.1425.19919.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 68,21% 31,79511.017238.131932.4832.7442.519% 92759.025749.148% 89
Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2214.103% 84
Bünyan% 68,18% 31,8211.1425.19919.0327373% 10016.55916.341% 87
Develi% 75,6% 24,429.2789.44845.398152152% 10039.06338.726% 86
Felahiye% 59,81% 40,191.9231.2924.5891919% 1003.2953.215% 72
Hacılar% 83,16% 16,846.8551.3888.8992929% 1008.3738.243% 94
İncesu% 70,4% 29,610.6904.49517.3265757% 10015.54715.185% 90
Kocasinan% 67,52% 32,48161.16077.526268.823719719% 100241.900238.686% 90
Melikgazi% 68,92% 31,08200.68190.497372.703961843% 88294.717291.178% 90
Özvatan% 65% 351.6368813.1891414% 1002.5622.517% 80
Pınarbaşı% 57,8% 42,26.7204.90716.934140118% 8411.80111.627% 81
Sarıoğlan% 65,37% 34,635.6132.97310.5064545% 1008.7798.586% 84
Sarız% 53,91% 46,093.1262.6737.3854848% 1005.8805.799% 80
Talas% 59,57% 40,4334.50623.41898.651258173% 6758.58857.924% 89
Tomarza% 72,64% 27,3610.0293.77816.2347676% 10013.99613.807% 86
Yahyalı% 82,93% 17,0718.7993.86925.7748686% 10023.01422.668% 89
Yeşilhisar% 62,79% 37,216.6203.92312.0284747% 10010.73010.543% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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