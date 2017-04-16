Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 68,19% 31,81477.408222.737932.4832.7442.373% 86709.237700.145% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2214.103% 84Bünyan% 67,13% 32,8710.3935.08819.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 68,19
|% 31,81
|477.408
|222.737
|932.483
|2.744
|2.373
|% 86
|709.237
|700.145
|% 89
|Akkışla
|% 54,57
|% 45,43
|2.239
|1.864
|5.012
|20
|20
|% 100
|4.221
|4.103
|% 84
|Bünyan
|% 67,13
|% 32,87
|10.393
|5.088
|19.032
|73
|70
|% 96
|15.679
|15.481
|% 87
|Develi
|% 75,6
|% 24,4
|29.278
|9.448
|45.398
|152
|152
|% 100
|39.006
|38.726
|% 86
|Felahiye
|% 59,81
|% 40,19
|1.923
|1.292
|4.589
|19
|19
|% 100
|3.295
|3.215
|% 72
|Hacılar
|% 83,16
|% 16,84
|6.855
|1.388
|8.899
|29
|29
|% 100
|8.373
|8.243
|% 94
|İncesu
|% 70,12
|% 29,88
|10.449
|4.453
|17.326
|57
|56
|% 98
|15.246
|14.902
|% 90
|Kocasinan
|% 67,75
|% 32,25
|160.792
|76.540
|268.823
|719
|716
|% 100
|240.495
|237.332
|% 90
|Melikgazi
|% 68,53
|% 31,47
|172.036
|78.995
|372.703
|961
|728
|% 76
|254.110
|251.031
|% 90
|Özvatan
|% 65
|% 35
|1.636
|881
|3.189
|14
|14
|% 100
|2.562
|2.517
|% 80
|Pınarbaşı
|% 57,61
|% 42,39
|6.434
|4.735
|16.934
|140
|111
|% 79
|11.338
|11.169
|% 81
|Sarıoğlan
|% 65,37
|% 34,63
|5.611
|2.972
|10.506
|45
|45
|% 100
|8.765
|8.583
|% 83
|Sarız
|% 53,91
|% 46,09
|3.126
|2.673
|7.385
|48
|48
|% 100
|5.881
|5.799
|% 80
|Talas
|% 59,94
|% 40,06
|31.188
|20.842
|98.651
|258
|156
|% 60
|52.547
|52.030
|% 89
|Tomarza
|% 72,66
|% 27,34
|10.029
|3.774
|16.234
|76
|76
|% 100
|13.989
|13.803
|% 86
|Yahyalı
|% 82,93
|% 17,07
|18.799
|3.869
|25.774
|86
|86
|% 100
|23.014
|22.668
|% 89
|Yeşilhisar
|% 62,79
|% 37,21
|6.620
|3.923
|12.028
|47
|47
|% 100
|10.716
|10.543
|% 89