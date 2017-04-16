Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 68,19% 31,81477.408222.737932.4832.7442.373% 86709.237700.145% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2214.103% 84Bünyan% 67,13% 32,8710.3935.08819.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 68,19% 31,81477.408222.737932.4832.7442.373% 86709.237700.145% 89
Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2214.103% 84
Bünyan% 67,13% 32,8710.3935.08819.0327370% 9615.67915.481% 87
Develi% 75,6% 24,429.2789.44845.398152152% 10039.00638.726% 86
Felahiye% 59,81% 40,191.9231.2924.5891919% 1003.2953.215% 72
Hacılar% 83,16% 16,846.8551.3888.8992929% 1008.3738.243% 94
İncesu% 70,12% 29,8810.4494.45317.3265756% 9815.24614.902% 90
Kocasinan% 67,75% 32,25160.79276.540268.823719716% 100240.495237.332% 90
Melikgazi% 68,53% 31,47172.03678.995372.703961728% 76254.110251.031% 90
Özvatan% 65% 351.6368813.1891414% 1002.5622.517% 80
Pınarbaşı% 57,61% 42,396.4344.73516.934140111% 7911.33811.169% 81
Sarıoğlan% 65,37% 34,635.6112.97210.5064545% 1008.7658.583% 83
Sarız% 53,91% 46,093.1262.6737.3854848% 1005.8815.799% 80
Talas% 59,94% 40,0631.18820.84298.651258156% 6052.54752.030% 89
Tomarza% 72,66% 27,3410.0293.77416.2347676% 10013.98913.803% 86
Yahyalı% 82,93% 17,0718.7993.86925.7748686% 10023.01422.668% 89
Yeşilhisar% 62,79% 37,216.6203.92312.0284747% 10010.71610.543% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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