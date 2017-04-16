Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 69,91% 30,09252.366108.609932.4832.7441.354% 49365.280360.975% 88Akkışla% 54,49% 45,511.5531.2975.0122016% 802.9272.850% 84Bünyan% 69,26% 30,746.2142.75819.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 69,91
|% 30,09
|252.366
|108.609
|932.483
|2.744
|1.354
|% 49
|365.280
|360.975
|% 88
|Akkışla
|% 54,49
|% 45,51
|1.553
|1.297
|5.012
|20
|16
|% 80
|2.927
|2.850
|% 84
|Bünyan
|% 69,26
|% 30,74
|6.214
|2.758
|19.032
|73
|47
|% 64
|9.093
|8.972
|% 88
|Develi
|% 75,43
|% 24,57
|27.635
|9.001
|45.398
|152
|145
|% 95
|36.725
|36.636
|% 86
|Felahiye
|% 59,81
|% 40,19
|1.923
|1.292
|4.589
|19
|19
|% 100
|3.295
|3.215
|% 72
|Hacılar
|% 83,16
|% 16,84
|6.854
|1.388
|8.899
|29
|29
|% 100
|8.376
|8.242
|% 94
|İncesu
|% 73,76
|% 26,24
|5.156
|1.834
|17.326
|57
|32
|% 56
|7.140
|6.990
|% 83
|Kocasinan
|% 68,4
|% 31,6
|98.770
|45.624
|268.823
|719
|447
|% 62
|146.215
|144.394
|% 90
|Melikgazi
|% 69,94
|% 30,06
|44.829
|19.265
|372.703
|961
|194
|% 20
|64.803
|64.094
|% 89
|Özvatan
|% 63,87
|% 36,13
|1.402
|793
|3.189
|14
|13
|% 93
|2.235
|2.195
|% 80
|Pınarbaşı
|% 63,2
|% 36,8
|3.822
|2.225
|16.934
|140
|69
|% 49
|6.126
|6.047
|% 80
|Sarıoğlan
|% 64,87
|% 35,13
|5.210
|2.821
|10.506
|45
|43
|% 96
|8.188
|8.031
|% 83
|Sarız
|% 55,21
|% 44,79
|3.101
|2.516
|7.385
|48
|46
|% 96
|5.695
|5.617
|% 80
|Talas
|% 63,87
|% 36,13
|14.467
|8.182
|98.651
|258
|74
|% 29
|22.846
|22.649
|% 85
|Tomarza
|% 73,54
|% 26,46
|8.328
|2.996
|16.234
|76
|61
|% 80
|11.445
|11.324
|% 86
|Yahyalı
|% 82,93
|% 17,07
|18.800
|3.869
|25.774
|86
|86
|% 100
|23.002
|22.669
|% 89
|Yeşilhisar
|% 61,02
|% 38,98
|4.302
|2.748
|12.028
|47
|33
|% 70
|7.169
|7.050
|% 89