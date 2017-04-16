Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 69,91% 30,09252.366108.609932.4832.7441.354% 49365.280360.975% 88Akkışla% 54,49% 45,511.5531.2975.0122016% 802.9272.850% 84Bünyan% 69,26% 30,746.2142.75819.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 69,91% 30,09252.366108.609932.4832.7441.354% 49365.280360.975% 88
Akkışla% 54,49% 45,511.5531.2975.0122016% 802.9272.850% 84
Bünyan% 69,26% 30,746.2142.75819.0327347% 649.0938.972% 88
Develi% 75,43% 24,5727.6359.00145.398152145% 9536.72536.636% 86
Felahiye% 59,81% 40,191.9231.2924.5891919% 1003.2953.215% 72
Hacılar% 83,16% 16,846.8541.3888.8992929% 1008.3768.242% 94
İncesu% 73,76% 26,245.1561.83417.3265732% 567.1406.990% 83
Kocasinan% 68,4% 31,698.77045.624268.823719447% 62146.215144.394% 90
Melikgazi% 69,94% 30,0644.82919.265372.703961194% 2064.80364.094% 89
Özvatan% 63,87% 36,131.4027933.1891413% 932.2352.195% 80
Pınarbaşı% 63,2% 36,83.8222.22516.93414069% 496.1266.047% 80
Sarıoğlan% 64,87% 35,135.2102.82110.5064543% 968.1888.031% 83
Sarız% 55,21% 44,793.1012.5167.3854846% 965.6955.617% 80
Talas% 63,87% 36,1314.4678.18298.65125874% 2922.84622.649% 85
Tomarza% 73,54% 26,468.3282.99616.2347661% 8011.44511.324% 86
Yahyalı% 82,93% 17,0718.8003.86925.7748686% 10023.00222.669% 89
Yeşilhisar% 61,02% 38,984.3022.74812.0284733% 707.1697.050% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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