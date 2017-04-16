Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 70,71% 29,29171.42071.014932.4832.744977% 36245.372242.434% 87Akkışla% 59,18% 40,828225675.012208% 401.4281.389% 86Bünyan% 70,03% 29,974.8792.08819.0327339% 537.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 70,71
|% 29,29
|171.420
|71.014
|932.483
|2.744
|977
|% 36
|245.372
|242.434
|% 87
|Akkışla
|% 59,18
|% 40,82
|822
|567
|5.012
|20
|8
|% 40
|1.428
|1.389
|% 86
|Bünyan
|% 70,03
|% 29,97
|4.879
|2.088
|19.032
|73
|39
|% 53
|7.047
|6.967
|% 88
|Develi
|% 76,05
|% 23,95
|23.049
|7.260
|45.398
|152
|126
|% 83
|30.347
|30.309
|% 84
|Felahiye
|% 59,83
|% 40,17
|1.923
|1.291
|4.589
|19
|19
|% 100
|3.293
|3.214
|% 72
|Hacılar
|% 83,34
|% 16,66
|6.305
|1.260
|8.899
|29
|27
|% 93
|7.679
|7.565
|% 94
|İncesu
|% 74,03
|% 25,97
|4.267
|1.497
|17.326
|57
|27
|% 47
|5.893
|5.764
|% 84
|Kocasinan
|% 68,51
|% 31,49
|63.435
|29.155
|268.823
|719
|294
|% 41
|93.789
|92.590
|% 90
|Melikgazi
|% 70,79
|% 29,21
|20.765
|8.567
|372.703
|961
|93
|% 10
|29.687
|29.332
|% 89
|Özvatan
|% 63,85
|% 36,15
|1.397
|791
|3.189
|14
|13
|% 93
|2.228
|2.188
|% 80
|Pınarbaşı
|% 62,15
|% 37,85
|3.125
|1.903
|16.934
|140
|58
|% 41
|5.096
|5.028
|% 79
|Sarıoğlan
|% 63,29
|% 36,71
|4.260
|2.471
|10.506
|45
|39
|% 87
|6.866
|6.731
|% 80
|Sarız
|% 55,36
|% 44,64
|2.494
|2.011
|7.385
|48
|36
|% 75
|4.571
|4.505
|% 81
|Talas
|% 65,45
|% 34,55
|9.321
|4.920
|98.651
|258
|51
|% 20
|14.378
|14.241
|% 80
|Tomarza
|% 73,98
|% 26,02
|6.487
|2.282
|16.234
|76
|50
|% 66
|8.865
|8.769
|% 86
|Yahyalı
|% 83,51
|% 16,49
|16.403
|3.240
|25.774
|86
|76
|% 88
|19.935
|19.643
|% 89
|Yeşilhisar
|% 59,25
|% 40,75
|2.488
|1.711
|12.028
|47
|21
|% 45
|4.270
|4.199
|% 89