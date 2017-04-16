Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 70,71% 29,29171.42071.014932.4832.744977% 36245.372242.434% 87Akkışla% 59,18% 40,828225675.012208% 401.4281.389% 86Bünyan% 70,03% 29,974.8792.08819.0327339% 537.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 70,71% 29,29171.42071.014932.4832.744977% 36245.372242.434% 87
Akkışla% 59,18% 40,828225675.012208% 401.4281.389% 86
Bünyan% 70,03% 29,974.8792.08819.0327339% 537.0476.967% 88
Develi% 76,05% 23,9523.0497.26045.398152126% 8330.34730.309% 84
Felahiye% 59,83% 40,171.9231.2914.5891919% 1003.2933.214% 72
Hacılar% 83,34% 16,666.3051.2608.8992927% 937.6797.565% 94
İncesu% 74,03% 25,974.2671.49717.3265727% 475.8935.764% 84
Kocasinan% 68,51% 31,4963.43529.155268.823719294% 4193.78992.590% 90
Melikgazi% 70,79% 29,2120.7658.567372.70396193% 1029.68729.332% 89
Özvatan% 63,85% 36,151.3977913.1891413% 932.2282.188% 80
Pınarbaşı% 62,15% 37,853.1251.90316.93414058% 415.0965.028% 79
Sarıoğlan% 63,29% 36,714.2602.47110.5064539% 876.8666.731% 80
Sarız% 55,36% 44,642.4942.0117.3854836% 754.5714.505% 81
Talas% 65,45% 34,559.3214.92098.65125851% 2014.37814.241% 80
Tomarza% 73,98% 26,026.4872.28216.2347650% 668.8658.769% 86
Yahyalı% 83,51% 16,4916.4033.24025.7748676% 8819.93519.643% 89
Yeşilhisar% 59,25% 40,752.4881.71112.0284721% 454.2704.199% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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