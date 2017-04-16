Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 72,21% 27,7993.36635.924932.4832.744603% 22130.733129.290% 86Akkışla% 61,72% 38,28158985.012203% 15259256% 96Bünyan% 70,29% 29,713.6301.53419.0327332% 445.2095.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 72,21
|% 27,79
|93.366
|35.924
|932.483
|2.744
|603
|% 22
|130.733
|129.290
|% 86
|Akkışla
|% 61,72
|% 38,28
|158
|98
|5.012
|20
|3
|% 15
|259
|256
|% 96
|Bünyan
|% 70,29
|% 29,71
|3.630
|1.534
|19.032
|73
|32
|% 44
|5.209
|5.164
|% 88
|Develi
|% 76,38
|% 23,62
|15.048
|4.653
|45.398
|152
|88
|% 58
|19.727
|19.701
|% 84
|Felahiye
|% 56,71
|% 43,29
|1.226
|936
|4.589
|19
|14
|% 74
|2.214
|2.162
|% 74
|Hacılar
|% 82,63
|% 17,37
|5.217
|1.097
|8.899
|29
|23
|% 79
|6.402
|6.314
|% 94
|İncesu
|% 75,73
|% 24,27
|3.039
|974
|17.326
|57
|21
|% 37
|4.108
|4.013
|% 81
|Kocasinan
|% 70,26
|% 29,74
|27.305
|11.560
|268.823
|719
|131
|% 18
|39.318
|38.865
|% 90
|Melikgazi
|% 68,24
|% 31,76
|7.723
|3.594
|372.703
|961
|39
|% 4
|11.431
|11.317
|% 88
|Özvatan
|% 73,68
|% 26,32
|980
|350
|3.189
|14
|9
|% 64
|1.355
|1.330
|% 83
|Pınarbaşı
|% 65,73
|% 34,27
|1.987
|1.036
|16.934
|140
|44
|% 31
|3.072
|3.023
|% 79
|Sarıoğlan
|% 59,44
|% 40,56
|2.800
|1.911
|10.506
|45
|30
|% 67
|4.803
|4.711
|% 83
|Sarız
|% 53,57
|% 46,43
|1.687
|1.462
|7.385
|48
|29
|% 60
|3.196
|3.149
|% 80
|Talas
|% 68,47
|% 31,53
|4.886
|2.250
|98.651
|258
|32
|% 12
|7.189
|7.136
|% 68
|Tomarza
|% 74,95
|% 25,05
|4.821
|1.611
|16.234
|76
|39
|% 51
|6.488
|6.432
|% 85
|Yahyalı
|% 84,2
|% 15,8
|11.728
|2.200
|25.774
|86
|57
|% 66
|14.143
|13.928
|% 89
|Yeşilhisar
|% 63,22
|% 36,78
|1.131
|658
|12.028
|47
|12
|% 26
|1.819
|1.789
|% 89