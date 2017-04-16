Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 72,21% 27,7993.36635.924932.4832.744603% 22130.733129.290% 86Akkışla% 61,72% 38,28158985.012203% 15259256% 96Bünyan% 70,29% 29,713.6301.53419.0327332% 445.2095.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 72,21% 27,7993.36635.924932.4832.744603% 22130.733129.290% 86
Akkışla% 61,72% 38,28158985.012203% 15259256% 96
Bünyan% 70,29% 29,713.6301.53419.0327332% 445.2095.164% 88
Develi% 76,38% 23,6215.0484.65345.39815288% 5819.72719.701% 84
Felahiye% 56,71% 43,291.2269364.5891914% 742.2142.162% 74
Hacılar% 82,63% 17,375.2171.0978.8992923% 796.4026.314% 94
İncesu% 75,73% 24,273.03997417.3265721% 374.1084.013% 81
Kocasinan% 70,26% 29,7427.30511.560268.823719131% 1839.31838.865% 90
Melikgazi% 68,24% 31,767.7233.594372.70396139% 411.43111.317% 88
Özvatan% 73,68% 26,329803503.189149% 641.3551.330% 83
Pınarbaşı% 65,73% 34,271.9871.03616.93414044% 313.0723.023% 79
Sarıoğlan% 59,44% 40,562.8001.91110.5064530% 674.8034.711% 83
Sarız% 53,57% 46,431.6871.4627.3854829% 603.1963.149% 80
Talas% 68,47% 31,534.8862.25098.65125832% 127.1897.136% 68
Tomarza% 74,95% 25,054.8211.61116.2347639% 516.4886.432% 85
Yahyalı% 84,2% 15,811.7282.20025.7748657% 6614.14313.928% 89
Yeşilhisar% 63,22% 36,781.13165812.0284712% 261.8191.789% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Yeşilhisar, Melikgazi, Kocasinan, Sarıoğlan, Felahiye, Yahyalı, Tomarza, Akkışla, Kayseri
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