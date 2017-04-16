Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 73,57% 26,4331.68611.386932.4832.744270% 1043.50543.072% 86Akkışla% 65,26% 34,7462335.012201% 59695% 97Bünyan% 73,35% 26,651.63859519.0327319% 262.2582.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 73,57
|% 26,43
|31.686
|11.386
|932.483
|2.744
|270
|% 10
|43.505
|43.072
|% 86
|Akkışla
|% 65,26
|% 34,74
|62
|33
|5.012
|20
|1
|% 5
|96
|95
|% 97
|Bünyan
|% 73,35
|% 26,65
|1.638
|595
|19.032
|73
|19
|% 26
|2.258
|2.233
|% 89
|Develi
|% 75,36
|% 24,64
|6.424
|2.100
|45.398
|152
|45
|% 30
|8.537
|8.524
|% 82
|Felahiye
|% 48,09
|% 51,91
|226
|244
|4.589
|19
|5
|% 26
|482
|470
|% 85
|Hacılar
|% 83,89
|% 16,11
|1.718
|330
|8.899
|29
|8
|% 28
|2.070
|2.048
|% 94
|İncesu
|% 70,97
|% 29,03
|1.115
|456
|17.326
|57
|9
|% 16
|1.602
|1.571
|% 69
|Kocasinan
|% 72,32
|% 27,68
|7.978
|3.053
|268.823
|719
|43
|% 6
|11.156
|11.031
|% 89
|Melikgazi
|% 70,6
|% 29,4
|1.131
|471
|372.703
|961
|8
|% 1
|1.621
|1.602
|% 89
|Özvatan
|% 80,21
|% 19,79
|454
|112
|3.189
|14
|5
|% 36
|578
|566
|% 88
|Pınarbaşı
|% 64,18
|% 35,82
|1.238
|691
|16.934
|140
|29
|% 21
|1.951
|1.929
|% 81
|Sarıoğlan
|% 60,6
|% 39,4
|1.558
|1.013
|10.506
|45
|20
|% 44
|2.608
|2.571
|% 83
|Sarız
|% 56,56
|% 43,44
|823
|632
|7.385
|48
|19
|% 40
|1.479
|1.455
|% 83
|Talas
|% 80,94
|% 19,06
|1.125
|265
|98.651
|258
|7
|% 3
|1.408
|1.390
|% 93
|Tomarza
|% 83,43
|% 16,57
|2.195
|436
|16.234
|76
|22
|% 29
|2.634
|2.631
|% 85
|Yahyalı
|% 84,85
|% 15,15
|3.214
|574
|25.774
|86
|20
|% 23
|3.839
|3.788
|% 89
|Yeşilhisar
|% 67,38
|% 32,62
|787
|381
|12.028
|47
|10
|% 21
|1.186
|1.168
|% 89