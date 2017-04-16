Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 73,57% 26,4331.68611.386932.4832.744270% 1043.50543.072% 86Akkışla% 65,26% 34,7462335.012201% 59695% 97Bünyan% 73,35% 26,651.63859519.0327319% 262.2582.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 73,57% 26,4331.68611.386932.4832.744270% 1043.50543.072% 86
Akkışla% 65,26% 34,7462335.012201% 59695% 97
Bünyan% 73,35% 26,651.63859519.0327319% 262.2582.233% 89
Develi% 75,36% 24,646.4242.10045.39815245% 308.5378.524% 82
Felahiye% 48,09% 51,912262444.589195% 26482470% 85
Hacılar% 83,89% 16,111.7183308.899298% 282.0702.048% 94
İncesu% 70,97% 29,031.11545617.326579% 161.6021.571% 69
Kocasinan% 72,32% 27,687.9783.053268.82371943% 611.15611.031% 89
Melikgazi% 70,6% 29,41.131471372.7039618% 11.6211.602% 89
Özvatan% 80,21% 19,794541123.189145% 36578566% 88
Pınarbaşı% 64,18% 35,821.23869116.93414029% 211.9511.929% 81
Sarıoğlan% 60,6% 39,41.5581.01310.5064520% 442.6082.571% 83
Sarız% 56,56% 43,448236327.3854819% 401.4791.455% 83
Talas% 80,94% 19,061.12526598.6512587% 31.4081.390% 93
Tomarza% 83,43% 16,572.19543616.2347622% 292.6342.631% 85
Yahyalı% 84,85% 15,153.21457425.7748620% 233.8393.788% 89
Yeşilhisar% 67,38% 32,6278738112.0284710% 211.1861.168% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Yeşilhisar, Melikgazi, Kocasinan, Sarıoğlan, Felahiye, Yahyalı, Tomarza, Akkışla, Kayseri