Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 73,45% 26,556.5862.381932.4832.744102% 49.0798.967% 85Akkışla% 0% 0005.012200% 000% 0Bünyan% 69,65% 30,3538116619.032738% 11567547% 91Develi% 82,33% 17,671.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 73,45% 26,556.5862.381932.4832.744102% 49.0798.967% 85
Akkışla% 0% 0005.012200% 000% 0
Bünyan% 69,65% 30,3538116619.032738% 11567547% 91
Develi% 82,33% 17,671.24926845.39815213% 91.5201.517% 73
Felahiye% 62,75% 37,2564384.589192% 11103102% 84
Hacılar% 83,78% 16,225891148.899293% 10712703% 94
İncesu% 78,62% 21,382506817.326573% 5323318% 90
Kocasinan% 77,48% 22,52843245268.8237199% 11.1001.088% 93
Melikgazi% 70,89% 29,115623372.7039611% 08179% 96
Özvatan% 74,03% 25,97171603.189143% 21239231% 88
Pınarbaşı% 69% 3184838116.93414019% 141.2401.229% 82
Sarıoğlan% 37,71% 62,2927345110.506458% 18741724% 88
Sarız% 60,56% 39,443472267.3854811% 23584573% 81
Talas% 68,75% 31,25442098.6512581% 06564% 103
Tomarza% 83,66% 16,3459911716.234769% 12717716% 84
Yahyalı% 88,53% 11,476648625.774867% 8757750% 87
Yeşilhisar% 63,8% 36,220811812.028475% 11330326% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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