Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 73,45% 26,556.5862.381932.4832.744102% 49.0798.967% 85Akkışla% 0% 0005.012200% 000% 0Bünyan% 69,65% 30,3538116619.032738% 11567547% 91Develi% 82,33% 17,671.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 73,45
|% 26,55
|6.586
|2.381
|932.483
|2.744
|102
|% 4
|9.079
|8.967
|% 85
|Akkışla
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.012
|20
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Bünyan
|% 69,65
|% 30,35
|381
|166
|19.032
|73
|8
|% 11
|567
|547
|% 91
|Develi
|% 82,33
|% 17,67
|1.249
|268
|45.398
|152
|13
|% 9
|1.520
|1.517
|% 73
|Felahiye
|% 62,75
|% 37,25
|64
|38
|4.589
|19
|2
|% 11
|103
|102
|% 84
|Hacılar
|% 83,78
|% 16,22
|589
|114
|8.899
|29
|3
|% 10
|712
|703
|% 94
|İncesu
|% 78,62
|% 21,38
|250
|68
|17.326
|57
|3
|% 5
|323
|318
|% 90
|Kocasinan
|% 77,48
|% 22,52
|843
|245
|268.823
|719
|9
|% 1
|1.100
|1.088
|% 93
|Melikgazi
|% 70,89
|% 29,11
|56
|23
|372.703
|961
|1
|% 0
|81
|79
|% 96
|Özvatan
|% 74,03
|% 25,97
|171
|60
|3.189
|14
|3
|% 21
|239
|231
|% 88
|Pınarbaşı
|% 69
|% 31
|848
|381
|16.934
|140
|19
|% 14
|1.240
|1.229
|% 82
|Sarıoğlan
|% 37,71
|% 62,29
|273
|451
|10.506
|45
|8
|% 18
|741
|724
|% 88
|Sarız
|% 60,56
|% 39,44
|347
|226
|7.385
|48
|11
|% 23
|584
|573
|% 81
|Talas
|% 68,75
|% 31,25
|44
|20
|98.651
|258
|1
|% 0
|65
|64
|% 103
|Tomarza
|% 83,66
|% 16,34
|599
|117
|16.234
|76
|9
|% 12
|717
|716
|% 84
|Yahyalı
|% 88,53
|% 11,47
|664
|86
|25.774
|86
|7
|% 8
|757
|750
|% 87
|Yeşilhisar
|% 63,8
|% 36,2
|208
|118
|12.028
|47
|5
|% 11
|330
|326
|% 91