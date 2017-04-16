Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 64,89% 35,11147.41279.764278.8761.5821.582% 100232.109227.176% 83Merkez% 58,36% 41,6449.34235.21299.247377377% 10086.06784.554% 87Abana% 62,7% 37,31.5389153.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 64,89% 35,11147.41279.764278.8761.5821.582% 100232.109227.176% 83
Merkez% 58,36% 41,6449.34235.21299.247377377% 10086.06784.554% 87
Abana% 62,7% 37,31.5389153.2142121% 1002.5112.453% 78
Ağlı% 74,65% 25,351.3524592.3552424% 1001.8691.811% 79
Araç% 66,92% 33,088.0573.98214.756137137% 10012.32212.039% 84
Azdavay% 54,34% 45,662.4542.0625.8325757% 1004.6764.516% 80
Bozkurt% 74,53% 25,474.3141.4747.4354646% 1005.9565.788% 80
Cide% 64,14% 35,868.3574.67317.703105105% 10013.28613.030% 75
Çatalzeytin% 71,17% 28,832.7281.1055.1904747% 1004.0083.833% 77
Daday% 53,01% 46,993.0492.7037.0726868% 1005.8095.752% 82
Devrekani% 68,27% 31,735.3302.4779.6226868% 1007.9807.807% 83
Doğanyurt% 78,66% 21,342.5516924.5922929% 1003.3953.243% 74
Hanönü% 56,41% 43,591.4441.1163.2102626% 1002.6512.560% 83
İhsangazi% 73,05% 26,952.6519784.3113535% 1003.7343.629% 87
İnebolu% 69,41% 30,598.7063.83715.700104104% 10012.87012.543% 82
Küre% 66,48% 33,522.3201.1704.4504444% 1003.6313.490% 82
Pınarbaşı% 66,33% 33,672.1281.0804.6463535% 1003.2923.208% 71
Seydiler% 64,62% 35,381.6428993.0852626% 1002.5902.541% 84
Şenpazar% 73,35% 26,652.0487443.8053131% 1002.9082.792% 76
Taşköprü% 65,82% 34,1815.9838.30130.745172172% 10024.79024.284% 81
Tosya% 78,45% 21,5521.4185.88531.906130130% 10027.76427.303% 87

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