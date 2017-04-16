Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 64,88% 35,12147.34579.755278.8761.5821.581% 100232.033227.100% 83Merkez% 58,33% 41,6749.27535.20399.247377376% 10085.99184.478% 87Abana% 62,7% 37,31.5389153.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 64,88
|% 35,12
|147.345
|79.755
|278.876
|1.582
|1.581
|% 100
|232.033
|227.100
|% 83
|Merkez
|% 58,33
|% 41,67
|49.275
|35.203
|99.247
|377
|376
|% 100
|85.991
|84.478
|% 87
|Abana
|% 62,7
|% 37,3
|1.538
|915
|3.214
|21
|21
|% 100
|2.511
|2.453
|% 78
|Ağlı
|% 74,65
|% 25,35
|1.352
|459
|2.355
|24
|24
|% 100
|1.869
|1.811
|% 79
|Araç
|% 66,92
|% 33,08
|8.057
|3.982
|14.756
|137
|137
|% 100
|12.322
|12.039
|% 84
|Azdavay
|% 54,34
|% 45,66
|2.454
|2.062
|5.832
|57
|57
|% 100
|4.676
|4.516
|% 80
|Bozkurt
|% 74,53
|% 25,47
|4.314
|1.474
|7.435
|46
|46
|% 100
|5.956
|5.788
|% 80
|Cide
|% 64,14
|% 35,86
|8.357
|4.673
|17.703
|105
|105
|% 100
|13.286
|13.030
|% 75
|Çatalzeytin
|% 71,17
|% 28,83
|2.728
|1.105
|5.190
|47
|47
|% 100
|4.008
|3.833
|% 77
|Daday
|% 53,01
|% 46,99
|3.049
|2.703
|7.072
|68
|68
|% 100
|5.809
|5.752
|% 82
|Devrekani
|% 68,27
|% 31,73
|5.330
|2.477
|9.622
|68
|68
|% 100
|7.980
|7.807
|% 83
|Doğanyurt
|% 78,66
|% 21,34
|2.551
|692
|4.592
|29
|29
|% 100
|3.395
|3.243
|% 74
|Hanönü
|% 56,41
|% 43,59
|1.444
|1.116
|3.210
|26
|26
|% 100
|2.651
|2.560
|% 83
|İhsangazi
|% 73,05
|% 26,95
|2.651
|978
|4.311
|35
|35
|% 100
|3.734
|3.629
|% 87
|İnebolu
|% 69,41
|% 30,59
|8.706
|3.837
|15.700
|104
|104
|% 100
|12.870
|12.543
|% 82
|Küre
|% 66,48
|% 33,52
|2.320
|1.170
|4.450
|44
|44
|% 100
|3.631
|3.490
|% 82
|Pınarbaşı
|% 66,33
|% 33,67
|2.128
|1.080
|4.646
|35
|35
|% 100
|3.292
|3.208
|% 71
|Seydiler
|% 64,62
|% 35,38
|1.642
|899
|3.085
|26
|26
|% 100
|2.590
|2.541
|% 84
|Şenpazar
|% 73,35
|% 26,65
|2.048
|744
|3.805
|31
|31
|% 100
|2.908
|2.792
|% 76
|Taşköprü
|% 65,82
|% 34,18
|15.983
|8.301
|30.745
|172
|172
|% 100
|24.790
|24.284
|% 81
|Tosya
|% 78,45
|% 21,55
|21.418
|5.885
|31.906
|130
|130
|% 100
|27.764
|27.303
|% 87