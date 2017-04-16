Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 64,79% 35,21146.21579.460278.8761.5821.565% 99230.535225.675% 83Merkez% 58,29% 41,7149.17435.18399.247377374% 9985.86084.357% 87Abana% 62,7% 37,31.5389153.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 64,79
|% 35,21
|146.215
|79.460
|278.876
|1.582
|1.565
|% 99
|230.535
|225.675
|% 83
|Merkez
|% 58,29
|% 41,71
|49.174
|35.183
|99.247
|377
|374
|% 99
|85.860
|84.357
|% 87
|Abana
|% 62,7
|% 37,3
|1.538
|915
|3.214
|21
|21
|% 100
|2.510
|2.453
|% 78
|Ağlı
|% 74,65
|% 25,35
|1.352
|459
|2.355
|24
|24
|% 100
|1.868
|1.811
|% 79
|Araç
|% 66,92
|% 33,08
|8.057
|3.982
|14.756
|137
|137
|% 100
|12.322
|12.039
|% 84
|Azdavay
|% 54,34
|% 45,66
|2.454
|2.062
|5.832
|57
|57
|% 100
|4.674
|4.516
|% 80
|Bozkurt
|% 74,53
|% 25,47
|4.314
|1.474
|7.435
|46
|46
|% 100
|5.955
|5.788
|% 80
|Cide
|% 64,15
|% 35,85
|8.357
|4.670
|17.703
|105
|105
|% 100
|13.270
|13.027
|% 75
|Çatalzeytin
|% 71,17
|% 28,83
|2.728
|1.105
|5.190
|47
|47
|% 100
|4.007
|3.833
|% 77
|Daday
|% 53,01
|% 46,99
|3.049
|2.703
|7.072
|68
|68
|% 100
|5.809
|5.752
|% 82
|Devrekani
|% 67,66
|% 32,34
|5.260
|2.514
|9.622
|68
|68
|% 100
|7.936
|7.774
|% 82
|Doğanyurt
|% 78,12
|% 21,88
|2.538
|711
|4.592
|29
|29
|% 100
|3.405
|3.249
|% 74
|Hanönü
|% 56,41
|% 43,59
|1.444
|1.116
|3.210
|26
|26
|% 100
|2.651
|2.560
|% 83
|İhsangazi
|% 73,05
|% 26,95
|2.651
|978
|4.311
|35
|35
|% 100
|3.734
|3.629
|% 87
|İnebolu
|% 69,41
|% 30,59
|8.706
|3.837
|15.700
|104
|104
|% 100
|12.870
|12.543
|% 82
|Küre
|% 66,48
|% 33,52
|2.320
|1.170
|4.450
|44
|44
|% 100
|3.631
|3.490
|% 82
|Pınarbaşı
|% 66,33
|% 33,67
|2.128
|1.080
|4.646
|35
|35
|% 100
|3.292
|3.208
|% 71
|Seydiler
|% 64,62
|% 35,38
|1.642
|899
|3.085
|26
|26
|% 100
|2.590
|2.541
|% 84
|Şenpazar
|% 73,35
|% 26,65
|2.048
|744
|3.805
|31
|31
|% 100
|2.908
|2.792
|% 76
|Taşköprü
|% 65,35
|% 34,65
|15.037
|7.973
|30.745
|172
|158
|% 92
|23.479
|23.010
|% 81
|Tosya
|% 78,45
|% 21,55
|21.418
|5.885
|31.906
|130
|130
|% 100
|27.764
|27.303
|% 87