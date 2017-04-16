Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 64,81% 35,19143.81778.101278.8761.5821.534% 97226.656221.918% 83Merkez% 58,24% 41,7649.02435.14999.247377371% 9885.67284.173% 87Abana% 62,7% 37,31.5389153.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 64,81% 35,19143.81778.101278.8761.5821.534% 97226.656221.918% 83
Merkez% 58,24% 41,7649.02435.14999.247377371% 9885.67284.173% 87
Abana% 62,7% 37,31.5389153.2142121% 1002.5102.453% 78
Ağlı% 74,65% 25,351.3524592.3552424% 1001.8681.811% 79
Araç% 66,94% 33,068.0383.97014.756137136% 9912.28912.008% 84
Azdavay% 54,1% 45,92.3822.0215.8325755% 964.5524.403% 80
Bozkurt% 74,53% 25,474.3141.4747.4354646% 1005.9515.788% 80
Cide% 64,86% 35,147.3623.98917.70310592% 8811.54211.351% 75
Çatalzeytin% 71,17% 28,832.7281.1055.1904747% 1004.0073.833% 77
Daday% 53,01% 46,993.0492.7037.0726868% 1005.8095.752% 82
Devrekani% 68,06% 31,945.3002.4879.6226868% 1007.9497.787% 83
Doğanyurt% 78,24% 21,762.5387064.5922929% 1003.3993.244% 74
Hanönü% 56,41% 43,591.4441.1163.2102626% 1002.6512.560% 83
İhsangazi% 73,05% 26,952.6519784.3113535% 1003.7343.629% 87
İnebolu% 69,24% 30,768.6173.82915.700104104% 10012.75712.446% 81
Küre% 66,48% 33,522.3201.1704.4504444% 1003.6303.490% 82
Pınarbaşı% 66,33% 33,672.1281.0804.6463535% 1003.2923.208% 71
Seydiler% 64,62% 35,381.6428993.0852626% 1002.5902.541% 84
Şenpazar% 73,35% 26,652.0487443.8053131% 1002.9082.792% 76
Taşköprü% 65,3% 34,713.9637.42030.745172147% 8521.82921.383% 80
Tosya% 78,41% 21,5921.3795.88731.906130129% 9927.71727.266% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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