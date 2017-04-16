Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 64,81% 35,19143.81778.101278.8761.5821.534% 97226.656221.918% 83Merkez% 58,24% 41,7649.02435.14999.247377371% 9885.67284.173% 87Abana% 62,7% 37,31.5389153.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 64,81
|% 35,19
|143.817
|78.101
|278.876
|1.582
|1.534
|% 97
|226.656
|221.918
|% 83
|Merkez
|% 58,24
|% 41,76
|49.024
|35.149
|99.247
|377
|371
|% 98
|85.672
|84.173
|% 87
|Abana
|% 62,7
|% 37,3
|1.538
|915
|3.214
|21
|21
|% 100
|2.510
|2.453
|% 78
|Ağlı
|% 74,65
|% 25,35
|1.352
|459
|2.355
|24
|24
|% 100
|1.868
|1.811
|% 79
|Araç
|% 66,94
|% 33,06
|8.038
|3.970
|14.756
|137
|136
|% 99
|12.289
|12.008
|% 84
|Azdavay
|% 54,1
|% 45,9
|2.382
|2.021
|5.832
|57
|55
|% 96
|4.552
|4.403
|% 80
|Bozkurt
|% 74,53
|% 25,47
|4.314
|1.474
|7.435
|46
|46
|% 100
|5.951
|5.788
|% 80
|Cide
|% 64,86
|% 35,14
|7.362
|3.989
|17.703
|105
|92
|% 88
|11.542
|11.351
|% 75
|Çatalzeytin
|% 71,17
|% 28,83
|2.728
|1.105
|5.190
|47
|47
|% 100
|4.007
|3.833
|% 77
|Daday
|% 53,01
|% 46,99
|3.049
|2.703
|7.072
|68
|68
|% 100
|5.809
|5.752
|% 82
|Devrekani
|% 68,06
|% 31,94
|5.300
|2.487
|9.622
|68
|68
|% 100
|7.949
|7.787
|% 83
|Doğanyurt
|% 78,24
|% 21,76
|2.538
|706
|4.592
|29
|29
|% 100
|3.399
|3.244
|% 74
|Hanönü
|% 56,41
|% 43,59
|1.444
|1.116
|3.210
|26
|26
|% 100
|2.651
|2.560
|% 83
|İhsangazi
|% 73,05
|% 26,95
|2.651
|978
|4.311
|35
|35
|% 100
|3.734
|3.629
|% 87
|İnebolu
|% 69,24
|% 30,76
|8.617
|3.829
|15.700
|104
|104
|% 100
|12.757
|12.446
|% 81
|Küre
|% 66,48
|% 33,52
|2.320
|1.170
|4.450
|44
|44
|% 100
|3.630
|3.490
|% 82
|Pınarbaşı
|% 66,33
|% 33,67
|2.128
|1.080
|4.646
|35
|35
|% 100
|3.292
|3.208
|% 71
|Seydiler
|% 64,62
|% 35,38
|1.642
|899
|3.085
|26
|26
|% 100
|2.590
|2.541
|% 84
|Şenpazar
|% 73,35
|% 26,65
|2.048
|744
|3.805
|31
|31
|% 100
|2.908
|2.792
|% 76
|Taşköprü
|% 65,3
|% 34,7
|13.963
|7.420
|30.745
|172
|147
|% 85
|21.829
|21.383
|% 80
|Tosya
|% 78,41
|% 21,59
|21.379
|5.887
|31.906
|130
|129
|% 99
|27.717
|27.266
|% 87