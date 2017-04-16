Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 64,82% 35,18140.70376.348278.8761.5821.500% 95221.778217.051% 83Merkez% 58,33% 41,6747.75234.11099.247377361% 9683.38381.862% 87Abana% 62,72% 37,281.5389143.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 64,82% 35,18140.70376.348278.8761.5821.500% 95221.778217.051% 83
Merkez% 58,33% 41,6747.75234.11099.247377361% 9683.38381.862% 87
Abana% 62,72% 37,281.5389143.2142121% 1002.5092.452% 78
Ağlı% 74,6% 25,41.3514602.3552424% 1001.8651.811% 79
Araç% 66,94% 33,068.0383.97014.756137136% 9912.28912.008% 84
Azdavay% 54,1% 45,92.3111.9615.8325752% 914.4114.272% 80
Bozkurt% 74,53% 25,474.3141.4747.4354646% 1005.9575.788% 80
Cide% 63,92% 36,086.9793.94017.70310588% 8411.09810.919% 75
Çatalzeytin% 71,17% 28,832.7281.1055.1904747% 1004.0073.833% 77
Daday% 53,01% 46,993.0492.7037.0726868% 1005.8095.752% 82
Devrekani% 68,06% 31,945.3002.4879.6226868% 1007.9457.787% 83
Doğanyurt% 78,72% 21,282.5416874.5922929% 1003.3783.228% 74
Hanönü% 56,41% 43,591.4441.1163.2102626% 1002.6512.560% 83
İhsangazi% 73,05% 26,952.6519784.3113535% 1003.7343.629% 87
İnebolu% 69,52% 30,488.4543.70615.700104101% 9712.46212.160% 80
Küre% 66,55% 33,452.3201.1664.4504444% 1003.6503.486% 82
Pınarbaşı% 66,33% 33,672.1281.0804.6463535% 1003.2923.208% 71
Seydiler% 64,62% 35,381.6428993.0852626% 1002.5902.541% 84
Şenpazar% 73,35% 26,652.0487443.8053131% 1002.9082.792% 76
Taşköprü% 64,93% 35,0712.9106.97430.745172134% 7820.31119.884% 80
Tosya% 78,31% 21,6921.2055.87431.906130128% 9827.52927.079% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Çatalzeytin, Doğanyurt, Kastamonu, Devrekani, Pınarbaşı, İhsangazi, Taşköprü, Şenpazar, Seydiler
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