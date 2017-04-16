Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 64,82% 35,18140.70376.348278.8761.5821.500% 95221.778217.051% 83Merkez% 58,33% 41,6747.75234.11099.247377361% 9683.38381.862% 87Abana% 62,72% 37,281.5389143.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 64,82
|% 35,18
|140.703
|76.348
|278.876
|1.582
|1.500
|% 95
|221.778
|217.051
|% 83
|Merkez
|% 58,33
|% 41,67
|47.752
|34.110
|99.247
|377
|361
|% 96
|83.383
|81.862
|% 87
|Abana
|% 62,72
|% 37,28
|1.538
|914
|3.214
|21
|21
|% 100
|2.509
|2.452
|% 78
|Ağlı
|% 74,6
|% 25,4
|1.351
|460
|2.355
|24
|24
|% 100
|1.865
|1.811
|% 79
|Araç
|% 66,94
|% 33,06
|8.038
|3.970
|14.756
|137
|136
|% 99
|12.289
|12.008
|% 84
|Azdavay
|% 54,1
|% 45,9
|2.311
|1.961
|5.832
|57
|52
|% 91
|4.411
|4.272
|% 80
|Bozkurt
|% 74,53
|% 25,47
|4.314
|1.474
|7.435
|46
|46
|% 100
|5.957
|5.788
|% 80
|Cide
|% 63,92
|% 36,08
|6.979
|3.940
|17.703
|105
|88
|% 84
|11.098
|10.919
|% 75
|Çatalzeytin
|% 71,17
|% 28,83
|2.728
|1.105
|5.190
|47
|47
|% 100
|4.007
|3.833
|% 77
|Daday
|% 53,01
|% 46,99
|3.049
|2.703
|7.072
|68
|68
|% 100
|5.809
|5.752
|% 82
|Devrekani
|% 68,06
|% 31,94
|5.300
|2.487
|9.622
|68
|68
|% 100
|7.945
|7.787
|% 83
|Doğanyurt
|% 78,72
|% 21,28
|2.541
|687
|4.592
|29
|29
|% 100
|3.378
|3.228
|% 74
|Hanönü
|% 56,41
|% 43,59
|1.444
|1.116
|3.210
|26
|26
|% 100
|2.651
|2.560
|% 83
|İhsangazi
|% 73,05
|% 26,95
|2.651
|978
|4.311
|35
|35
|% 100
|3.734
|3.629
|% 87
|İnebolu
|% 69,52
|% 30,48
|8.454
|3.706
|15.700
|104
|101
|% 97
|12.462
|12.160
|% 80
|Küre
|% 66,55
|% 33,45
|2.320
|1.166
|4.450
|44
|44
|% 100
|3.650
|3.486
|% 82
|Pınarbaşı
|% 66,33
|% 33,67
|2.128
|1.080
|4.646
|35
|35
|% 100
|3.292
|3.208
|% 71
|Seydiler
|% 64,62
|% 35,38
|1.642
|899
|3.085
|26
|26
|% 100
|2.590
|2.541
|% 84
|Şenpazar
|% 73,35
|% 26,65
|2.048
|744
|3.805
|31
|31
|% 100
|2.908
|2.792
|% 76
|Taşköprü
|% 64,93
|% 35,07
|12.910
|6.974
|30.745
|172
|134
|% 78
|20.311
|19.884
|% 80
|Tosya
|% 78,31
|% 21,69
|21.205
|5.874
|31.906
|130
|128
|% 98
|27.529
|27.079
|% 87