Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 65,25% 34,75135.73572.297278.8761.5821.459% 92212.544208.032% 83Merkez% 58,78% 41,2244.82231.43599.247377340% 9077.68076.257% 87Abana% 62,7% 37,31.5389153.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 65,25% 34,75135.73572.297278.8761.5821.459% 92212.544208.032% 83
Merkez% 58,78% 41,2244.82231.43599.247377340% 9077.68076.257% 87
Abana% 62,7% 37,31.5389153.2142121% 1002.5102.453% 78
Ağlı% 74,59% 25,411.3504602.3552424% 1001.8641.810% 79
Araç% 68,14% 31,867.7293.61414.756137134% 9811.60611.343% 83
Azdavay% 54,01% 45,992.2891.9495.8325751% 894.3744.238% 80
Bozkurt% 74,66% 25,344.2551.4447.4354646% 1005.8655.699% 79
Cide% 65,46% 34,546.4673.41217.70310582% 7810.0389.879% 75
Çatalzeytin% 71,17% 28,832.7281.1055.1904747% 1004.0073.833% 77
Daday% 53,01% 46,993.0492.7037.0726868% 1005.8095.752% 82
Devrekani% 68,04% 31,965.2942.4879.6226868% 1007.9337.781% 82
Doğanyurt% 78,72% 21,282.5416874.5922929% 1003.3773.228% 74
Hanönü% 56,41% 43,591.4441.1163.2102626% 1002.6512.560% 83
İhsangazi% 73,05% 26,952.6519784.3113535% 1003.7343.629% 87
İnebolu% 70,09% 29,918.1863.49415.70010496% 9211.94011.680% 80
Küre% 65,2% 34,82.2731.2134.4504444% 1003.6503.486% 82
Pınarbaşı% 66,33% 33,672.1281.0804.6463535% 1003.2923.208% 71
Seydiler% 64,62% 35,381.6428993.0852626% 1002.5902.541% 84
Şenpazar% 73,35% 26,652.0487443.8053131% 1002.9082.792% 76
Taşköprü% 64,4% 35,612.1006.68830.745172128% 7419.19018.788% 79
Tosya% 78,3% 21,721.2015.87431.906130128% 9827.52627.075% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Çatalzeytin, Doğanyurt, Kastamonu, Devrekani, Pınarbaşı, İhsangazi, Taşköprü, Şenpazar, Seydiler
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