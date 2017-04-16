Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 65,25% 34,75135.73572.297278.8761.5821.459% 92212.544208.032% 83Merkez% 58,78% 41,2244.82231.43599.247377340% 9077.68076.257% 87Abana% 62,7% 37,31.5389153.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 65,25
|% 34,75
|135.735
|72.297
|278.876
|1.582
|1.459
|% 92
|212.544
|208.032
|% 83
|Merkez
|% 58,78
|% 41,22
|44.822
|31.435
|99.247
|377
|340
|% 90
|77.680
|76.257
|% 87
|Abana
|% 62,7
|% 37,3
|1.538
|915
|3.214
|21
|21
|% 100
|2.510
|2.453
|% 78
|Ağlı
|% 74,59
|% 25,41
|1.350
|460
|2.355
|24
|24
|% 100
|1.864
|1.810
|% 79
|Araç
|% 68,14
|% 31,86
|7.729
|3.614
|14.756
|137
|134
|% 98
|11.606
|11.343
|% 83
|Azdavay
|% 54,01
|% 45,99
|2.289
|1.949
|5.832
|57
|51
|% 89
|4.374
|4.238
|% 80
|Bozkurt
|% 74,66
|% 25,34
|4.255
|1.444
|7.435
|46
|46
|% 100
|5.865
|5.699
|% 79
|Cide
|% 65,46
|% 34,54
|6.467
|3.412
|17.703
|105
|82
|% 78
|10.038
|9.879
|% 75
|Çatalzeytin
|% 71,17
|% 28,83
|2.728
|1.105
|5.190
|47
|47
|% 100
|4.007
|3.833
|% 77
|Daday
|% 53,01
|% 46,99
|3.049
|2.703
|7.072
|68
|68
|% 100
|5.809
|5.752
|% 82
|Devrekani
|% 68,04
|% 31,96
|5.294
|2.487
|9.622
|68
|68
|% 100
|7.933
|7.781
|% 82
|Doğanyurt
|% 78,72
|% 21,28
|2.541
|687
|4.592
|29
|29
|% 100
|3.377
|3.228
|% 74
|Hanönü
|% 56,41
|% 43,59
|1.444
|1.116
|3.210
|26
|26
|% 100
|2.651
|2.560
|% 83
|İhsangazi
|% 73,05
|% 26,95
|2.651
|978
|4.311
|35
|35
|% 100
|3.734
|3.629
|% 87
|İnebolu
|% 70,09
|% 29,91
|8.186
|3.494
|15.700
|104
|96
|% 92
|11.940
|11.680
|% 80
|Küre
|% 65,2
|% 34,8
|2.273
|1.213
|4.450
|44
|44
|% 100
|3.650
|3.486
|% 82
|Pınarbaşı
|% 66,33
|% 33,67
|2.128
|1.080
|4.646
|35
|35
|% 100
|3.292
|3.208
|% 71
|Seydiler
|% 64,62
|% 35,38
|1.642
|899
|3.085
|26
|26
|% 100
|2.590
|2.541
|% 84
|Şenpazar
|% 73,35
|% 26,65
|2.048
|744
|3.805
|31
|31
|% 100
|2.908
|2.792
|% 76
|Taşköprü
|% 64,4
|% 35,6
|12.100
|6.688
|30.745
|172
|128
|% 74
|19.190
|18.788
|% 79
|Tosya
|% 78,3
|% 21,7
|21.201
|5.874
|31.906
|130
|128
|% 98
|27.526
|27.075
|% 87