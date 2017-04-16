Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 68,83% 31,1785.67338.802278.8761.5821.008% 64127.315124.475% 82Merkez% 67,52% 32,4818.6228.95999.247377176% 4728.12427.581% 88Abana% 64,85% 35,159655233.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 68,83% 31,1785.67338.802278.8761.5821.008% 64127.315124.475% 82
Merkez% 67,52% 32,4818.6228.95999.247377176% 4728.12427.581% 88
Abana% 64,85% 35,159655233.2142118% 861.5211.488% 76
Ağlı% 74,59% 25,411.3504602.3552424% 1001.8631.810% 79
Araç% 68,29% 31,714.8932.27214.75613794% 697.3157.165% 82
Azdavay% 51,73% 48,271.7901.6705.8325734% 603.5813.460% 81
Bozkurt% 76,07% 23,933.6561.1507.4354642% 914.9434.806% 79
Cide% 67,63% 32,374.3622.08817.70310556% 536.5756.450% 74
Çatalzeytin% 78,32% 21,682.0565695.1904741% 872.7482.625% 77
Daday% 54,23% 45,772.5152.1237.0726852% 764.6854.638% 83
Devrekani% 67,9% 32,12.8181.3329.6226835% 514.2454.150% 81
Doğanyurt% 78,38% 21,622.1175844.5922924% 832.8252.701% 72
Hanönü% 53,44% 46,568697573.2102616% 621.6941.626% 83
İhsangazi% 73,13% 26,872.1948064.3113527% 773.0773.000% 86
İnebolu% 69,47% 30,535.9152.59915.70010464% 628.6758.514% 79
Küre% 68,68% 31,321.9238774.4504438% 862.9582.800% 83
Pınarbaşı% 67,5% 32,51.9949604.6463534% 973.0382.954% 71
Seydiler% 64,23% 35,771.4408023.0852622% 852.2862.242% 84
Şenpazar% 72,98% 27,021.9937383.8053130% 972.8432.731% 76
Taşköprü% 63,94% 36,069.4965.35530.745172100% 5815.12614.851% 79
Tosya% 77,87% 22,1314.7054.17831.90613081% 6219.19318.883% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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