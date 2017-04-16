Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 68,83% 31,1785.67338.802278.8761.5821.008% 64127.315124.475% 82Merkez% 67,52% 32,4818.6228.95999.247377176% 4728.12427.581% 88Abana% 64,85% 35,159655233.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 68,83
|% 31,17
|85.673
|38.802
|278.876
|1.582
|1.008
|% 64
|127.315
|124.475
|% 82
|Merkez
|% 67,52
|% 32,48
|18.622
|8.959
|99.247
|377
|176
|% 47
|28.124
|27.581
|% 88
|Abana
|% 64,85
|% 35,15
|965
|523
|3.214
|21
|18
|% 86
|1.521
|1.488
|% 76
|Ağlı
|% 74,59
|% 25,41
|1.350
|460
|2.355
|24
|24
|% 100
|1.863
|1.810
|% 79
|Araç
|% 68,29
|% 31,71
|4.893
|2.272
|14.756
|137
|94
|% 69
|7.315
|7.165
|% 82
|Azdavay
|% 51,73
|% 48,27
|1.790
|1.670
|5.832
|57
|34
|% 60
|3.581
|3.460
|% 81
|Bozkurt
|% 76,07
|% 23,93
|3.656
|1.150
|7.435
|46
|42
|% 91
|4.943
|4.806
|% 79
|Cide
|% 67,63
|% 32,37
|4.362
|2.088
|17.703
|105
|56
|% 53
|6.575
|6.450
|% 74
|Çatalzeytin
|% 78,32
|% 21,68
|2.056
|569
|5.190
|47
|41
|% 87
|2.748
|2.625
|% 77
|Daday
|% 54,23
|% 45,77
|2.515
|2.123
|7.072
|68
|52
|% 76
|4.685
|4.638
|% 83
|Devrekani
|% 67,9
|% 32,1
|2.818
|1.332
|9.622
|68
|35
|% 51
|4.245
|4.150
|% 81
|Doğanyurt
|% 78,38
|% 21,62
|2.117
|584
|4.592
|29
|24
|% 83
|2.825
|2.701
|% 72
|Hanönü
|% 53,44
|% 46,56
|869
|757
|3.210
|26
|16
|% 62
|1.694
|1.626
|% 83
|İhsangazi
|% 73,13
|% 26,87
|2.194
|806
|4.311
|35
|27
|% 77
|3.077
|3.000
|% 86
|İnebolu
|% 69,47
|% 30,53
|5.915
|2.599
|15.700
|104
|64
|% 62
|8.675
|8.514
|% 79
|Küre
|% 68,68
|% 31,32
|1.923
|877
|4.450
|44
|38
|% 86
|2.958
|2.800
|% 83
|Pınarbaşı
|% 67,5
|% 32,5
|1.994
|960
|4.646
|35
|34
|% 97
|3.038
|2.954
|% 71
|Seydiler
|% 64,23
|% 35,77
|1.440
|802
|3.085
|26
|22
|% 85
|2.286
|2.242
|% 84
|Şenpazar
|% 72,98
|% 27,02
|1.993
|738
|3.805
|31
|30
|% 97
|2.843
|2.731
|% 76
|Taşköprü
|% 63,94
|% 36,06
|9.496
|5.355
|30.745
|172
|100
|% 58
|15.126
|14.851
|% 79
|Tosya
|% 77,87
|% 22,13
|14.705
|4.178
|31.906
|130
|81
|% 62
|19.193
|18.883
|% 88