Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 71,06% 28,9462.47325.448278.8761.582791% 5090.11187.921% 81Merkez% 72,44% 27,5612.5854.78899.247377126% 3317.74117.373% 87Abana% 64,4% 35,69395193.2142117% 811.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 71,06
|% 28,94
|62.473
|25.448
|278.876
|1.582
|791
|% 50
|90.111
|87.921
|% 81
|Merkez
|% 72,44
|% 27,56
|12.585
|4.788
|99.247
|377
|126
|% 33
|17.741
|17.373
|% 87
|Abana
|% 64,4
|% 35,6
|939
|519
|3.214
|21
|17
|% 81
|1.490
|1.458
|% 76
|Ağlı
|% 74,61
|% 25,39
|1.343
|457
|2.355
|24
|23
|% 96
|1.851
|1.800
|% 79
|Araç
|% 69,3
|% 30,7
|3.787
|1.678
|14.756
|137
|76
|% 55
|5.660
|5.465
|% 81
|Azdavay
|% 55,18
|% 44,82
|1.187
|964
|5.832
|57
|28
|% 49
|2.224
|2.151
|% 82
|Bozkurt
|% 75,9
|% 24,1
|3.326
|1.056
|7.435
|46
|39
|% 85
|4.512
|4.382
|% 78
|Cide
|% 69,14
|% 30,86
|3.181
|1.420
|17.703
|105
|41
|% 39
|4.694
|4.601
|% 72
|Çatalzeytin
|% 77,17
|% 22,83
|1.626
|481
|5.190
|47
|33
|% 70
|2.200
|2.107
|% 78
|Daday
|% 58,3
|% 41,7
|1.994
|1.426
|7.072
|68
|43
|% 63
|3.450
|3.420
|% 83
|Devrekani
|% 73,64
|% 26,36
|1.070
|383
|9.622
|68
|16
|% 24
|1.489
|1.453
|% 85
|Doğanyurt
|% 81,09
|% 18,91
|1.591
|371
|4.592
|29
|19
|% 66
|2.071
|1.962
|% 70
|Hanönü
|% 52,52
|% 47,48
|625
|565
|3.210
|26
|12
|% 46
|1.238
|1.190
|% 83
|İhsangazi
|% 77,86
|% 22,14
|1.322
|376
|4.311
|35
|18
|% 51
|1.741
|1.698
|% 88
|İnebolu
|% 71,54
|% 28,46
|4.309
|1.714
|15.700
|104
|50
|% 48
|6.128
|6.023
|% 80
|Küre
|% 73,48
|% 26,52
|1.366
|493
|4.450
|44
|29
|% 66
|2.032
|1.859
|% 87
|Pınarbaşı
|% 67,53
|% 32,47
|1.847
|888
|4.646
|35
|33
|% 94
|2.807
|2.735
|% 70
|Seydiler
|% 64,11
|% 35,89
|1.388
|777
|3.085
|26
|21
|% 81
|2.208
|2.165
|% 83
|Şenpazar
|% 73,27
|% 26,73
|1.708
|623
|3.805
|31
|27
|% 87
|2.435
|2.331
|% 76
|Taşköprü
|% 64,79
|% 35,21
|7.482
|4.066
|30.745
|172
|81
|% 47
|11.743
|11.548
|% 79
|Tosya
|% 80,3
|% 19,7
|9.797
|2.403
|31.906
|130
|59
|% 45
|12.397
|12.200
|% 88