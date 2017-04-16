Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 71,06% 28,9462.47325.448278.8761.582791% 5090.11187.921% 81Merkez% 72,44% 27,5612.5854.78899.247377126% 3317.74117.373% 87Abana% 64,4% 35,69395193.2142117% 811.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 71,06% 28,9462.47325.448278.8761.582791% 5090.11187.921% 81
Merkez% 72,44% 27,5612.5854.78899.247377126% 3317.74117.373% 87
Abana% 64,4% 35,69395193.2142117% 811.4901.458% 76
Ağlı% 74,61% 25,391.3434572.3552423% 961.8511.800% 79
Araç% 69,3% 30,73.7871.67814.75613776% 555.6605.465% 81
Azdavay% 55,18% 44,821.1879645.8325728% 492.2242.151% 82
Bozkurt% 75,9% 24,13.3261.0567.4354639% 854.5124.382% 78
Cide% 69,14% 30,863.1811.42017.70310541% 394.6944.601% 72
Çatalzeytin% 77,17% 22,831.6264815.1904733% 702.2002.107% 78
Daday% 58,3% 41,71.9941.4267.0726843% 633.4503.420% 83
Devrekani% 73,64% 26,361.0703839.6226816% 241.4891.453% 85
Doğanyurt% 81,09% 18,911.5913714.5922919% 662.0711.962% 70
Hanönü% 52,52% 47,486255653.2102612% 461.2381.190% 83
İhsangazi% 77,86% 22,141.3223764.3113518% 511.7411.698% 88
İnebolu% 71,54% 28,464.3091.71415.70010450% 486.1286.023% 80
Küre% 73,48% 26,521.3664934.4504429% 662.0321.859% 87
Pınarbaşı% 67,53% 32,471.8478884.6463533% 942.8072.735% 70
Seydiler% 64,11% 35,891.3887773.0852621% 812.2082.165% 83
Şenpazar% 73,27% 26,731.7086233.8053127% 872.4352.331% 76
Taşköprü% 64,79% 35,217.4824.06630.74517281% 4711.74311.548% 79
Tosya% 80,3% 19,79.7972.40331.90613059% 4512.39712.200% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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