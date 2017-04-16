Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 73,02% 26,9841.11715.192278.8761.582578% 3757.73856.309% 81Merkez% 74,91% 25,097.0652.36699.24737778% 219.6309.431% 88Abana% 64,37% 35,639255123.2142116% 761.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 73,02% 26,9841.11715.192278.8761.582578% 3757.73856.309% 81
Merkez% 74,91% 25,097.0652.36699.24737778% 219.6309.431% 88
Abana% 64,37% 35,639255123.2142116% 761.4691.437% 76
Ağlı% 77,32% 22,689992932.3552421% 881.3321.292% 79
Araç% 78,02% 21,982.86580714.75613763% 463.7473.672% 80
Azdavay% 58,33% 41,678796285.8325723% 401.5501.507% 81
Bozkurt% 80,56% 19,441.6954097.4354629% 632.1782.104% 75
Cide% 70,75% 29,251.85876817.70310527% 262.6832.626% 71
Çatalzeytin% 84,94% 15,066711195.1904715% 32831790% 78
Daday% 58,53% 41,471.3669687.0726831% 462.3542.334% 84
Devrekani% 72,14% 27,863601399.622686% 9515499% 85
Doğanyurt% 81,37% 18,631.3673134.5922915% 521.7681.680% 70
Hanönü% 55,11% 44,894103343.210269% 35777744% 82
İhsangazi% 78,46% 21,549362574.3113513% 371.2301.193% 87
İnebolu% 72,63% 27,372.7331.03015.70010435% 343.8303.763% 79
Küre% 75,67% 24,331.1233614.4504424% 551.6431.484% 88
Pınarbaşı% 68,6% 31,41.7417974.6463532% 912.6102.538% 70
Seydiler% 67,1% 32,91.1795783.0852619% 731.7941.757% 84
Şenpazar% 71,38% 28,621.4695893.8053124% 772.1452.058% 76
Taşköprü% 66,61% 33,394.9982.50530.74517255% 327.6377.503% 81
Tosya% 82,03% 17,976.4781.41931.90613043% 338.0157.897% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Çatalzeytin, Doğanyurt, Kastamonu, Devrekani, Pınarbaşı, İhsangazi, Taşköprü, Şenpazar, Seydiler