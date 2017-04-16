Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 73,02% 26,9841.11715.192278.8761.582578% 3757.73856.309% 81Merkez% 74,91% 25,097.0652.36699.24737778% 219.6309.431% 88Abana% 64,37% 35,639255123.2142116% 761.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 73,02
|% 26,98
|41.117
|15.192
|278.876
|1.582
|578
|% 37
|57.738
|56.309
|% 81
|Merkez
|% 74,91
|% 25,09
|7.065
|2.366
|99.247
|377
|78
|% 21
|9.630
|9.431
|% 88
|Abana
|% 64,37
|% 35,63
|925
|512
|3.214
|21
|16
|% 76
|1.469
|1.437
|% 76
|Ağlı
|% 77,32
|% 22,68
|999
|293
|2.355
|24
|21
|% 88
|1.332
|1.292
|% 79
|Araç
|% 78,02
|% 21,98
|2.865
|807
|14.756
|137
|63
|% 46
|3.747
|3.672
|% 80
|Azdavay
|% 58,33
|% 41,67
|879
|628
|5.832
|57
|23
|% 40
|1.550
|1.507
|% 81
|Bozkurt
|% 80,56
|% 19,44
|1.695
|409
|7.435
|46
|29
|% 63
|2.178
|2.104
|% 75
|Cide
|% 70,75
|% 29,25
|1.858
|768
|17.703
|105
|27
|% 26
|2.683
|2.626
|% 71
|Çatalzeytin
|% 84,94
|% 15,06
|671
|119
|5.190
|47
|15
|% 32
|831
|790
|% 78
|Daday
|% 58,53
|% 41,47
|1.366
|968
|7.072
|68
|31
|% 46
|2.354
|2.334
|% 84
|Devrekani
|% 72,14
|% 27,86
|360
|139
|9.622
|68
|6
|% 9
|515
|499
|% 85
|Doğanyurt
|% 81,37
|% 18,63
|1.367
|313
|4.592
|29
|15
|% 52
|1.768
|1.680
|% 70
|Hanönü
|% 55,11
|% 44,89
|410
|334
|3.210
|26
|9
|% 35
|777
|744
|% 82
|İhsangazi
|% 78,46
|% 21,54
|936
|257
|4.311
|35
|13
|% 37
|1.230
|1.193
|% 87
|İnebolu
|% 72,63
|% 27,37
|2.733
|1.030
|15.700
|104
|35
|% 34
|3.830
|3.763
|% 79
|Küre
|% 75,67
|% 24,33
|1.123
|361
|4.450
|44
|24
|% 55
|1.643
|1.484
|% 88
|Pınarbaşı
|% 68,6
|% 31,4
|1.741
|797
|4.646
|35
|32
|% 91
|2.610
|2.538
|% 70
|Seydiler
|% 67,1
|% 32,9
|1.179
|578
|3.085
|26
|19
|% 73
|1.794
|1.757
|% 84
|Şenpazar
|% 71,38
|% 28,62
|1.469
|589
|3.805
|31
|24
|% 77
|2.145
|2.058
|% 76
|Taşköprü
|% 66,61
|% 33,39
|4.998
|2.505
|30.745
|172
|55
|% 32
|7.637
|7.503
|% 81
|Tosya
|% 82,03
|% 17,97
|6.478
|1.419
|31.906
|130
|43
|% 33
|8.015
|7.897
|% 87