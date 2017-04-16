Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 74,61% 25,3919.0876.496278.8761.582328% 2126.28225.583% 81Merkez% 75,51% 24,492.38077299.24737727% 73.1923.152% 83Abana% 73,71% 26,295411933.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 74,61% 25,3919.0876.496278.8761.582328% 2126.28225.583% 81
Merkez% 75,51% 24,492.38077299.24737727% 73.1923.152% 83
Abana% 73,71% 26,295411933.2142112% 57749734% 80
Ağlı% 76,79% 23,218602602.3552418% 751.1561.120% 79
Araç% 80,97% 19,031.59637514.75613734% 252.0051.971% 79
Azdavay% 60,72% 39,284703045.8325715% 26795774% 81
Bozkurt% 82,39% 17,619592057.4354622% 481.2011.164% 72
Cide% 78,22% 21,7882623017.70310511% 101.0751.056% 78
Çatalzeytin% 83,68% 16,32405795.190479% 19506484% 79
Daday% 60,67% 39,337825077.0726820% 291.3041.289% 84
Devrekani% 69,46% 30,542571139.622684% 6382370% 86
Doğanyurt% 84,06% 15,945961134.592297% 24733709% 72
Hanönü% 53,02% 46,981931713.210266% 23377364% 88
İhsangazi% 77,1% 22,97072104.311359% 26946917% 91
İnebolu% 74,74% 25,261.13638415.70010417% 161.5461.520% 81
Küre% 82,84% 17,167291514.4504417% 391.020880% 92
Pınarbaşı% 71,94% 28,061.1184364.6463522% 631.6091.554% 69
Seydiler% 70,27% 29,738063413.0852615% 581.1721.147% 85
Şenpazar% 71,65% 28,357713053.8053117% 551.1281.076% 76
Taşköprü% 69,96% 30,042.5531.09630.74517232% 193.7173.649% 84
Tosya% 84,82% 15,181.40225131.90613014% 111.6691.653% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Çatalzeytin, Doğanyurt, Kastamonu, Devrekani, Pınarbaşı, İhsangazi, Taşköprü, Şenpazar, Seydiler