Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 74,61% 25,3919.0876.496278.8761.582328% 2126.28225.583% 81Merkez% 75,51% 24,492.38077299.24737727% 73.1923.152% 83Abana% 73,71% 26,295411933.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 74,61
|% 25,39
|19.087
|6.496
|278.876
|1.582
|328
|% 21
|26.282
|25.583
|% 81
|Merkez
|% 75,51
|% 24,49
|2.380
|772
|99.247
|377
|27
|% 7
|3.192
|3.152
|% 83
|Abana
|% 73,71
|% 26,29
|541
|193
|3.214
|21
|12
|% 57
|749
|734
|% 80
|Ağlı
|% 76,79
|% 23,21
|860
|260
|2.355
|24
|18
|% 75
|1.156
|1.120
|% 79
|Araç
|% 80,97
|% 19,03
|1.596
|375
|14.756
|137
|34
|% 25
|2.005
|1.971
|% 79
|Azdavay
|% 60,72
|% 39,28
|470
|304
|5.832
|57
|15
|% 26
|795
|774
|% 81
|Bozkurt
|% 82,39
|% 17,61
|959
|205
|7.435
|46
|22
|% 48
|1.201
|1.164
|% 72
|Cide
|% 78,22
|% 21,78
|826
|230
|17.703
|105
|11
|% 10
|1.075
|1.056
|% 78
|Çatalzeytin
|% 83,68
|% 16,32
|405
|79
|5.190
|47
|9
|% 19
|506
|484
|% 79
|Daday
|% 60,67
|% 39,33
|782
|507
|7.072
|68
|20
|% 29
|1.304
|1.289
|% 84
|Devrekani
|% 69,46
|% 30,54
|257
|113
|9.622
|68
|4
|% 6
|382
|370
|% 86
|Doğanyurt
|% 84,06
|% 15,94
|596
|113
|4.592
|29
|7
|% 24
|733
|709
|% 72
|Hanönü
|% 53,02
|% 46,98
|193
|171
|3.210
|26
|6
|% 23
|377
|364
|% 88
|İhsangazi
|% 77,1
|% 22,9
|707
|210
|4.311
|35
|9
|% 26
|946
|917
|% 91
|İnebolu
|% 74,74
|% 25,26
|1.136
|384
|15.700
|104
|17
|% 16
|1.546
|1.520
|% 81
|Küre
|% 82,84
|% 17,16
|729
|151
|4.450
|44
|17
|% 39
|1.020
|880
|% 92
|Pınarbaşı
|% 71,94
|% 28,06
|1.118
|436
|4.646
|35
|22
|% 63
|1.609
|1.554
|% 69
|Seydiler
|% 70,27
|% 29,73
|806
|341
|3.085
|26
|15
|% 58
|1.172
|1.147
|% 85
|Şenpazar
|% 71,65
|% 28,35
|771
|305
|3.805
|31
|17
|% 55
|1.128
|1.076
|% 76
|Taşköprü
|% 69,96
|% 30,04
|2.553
|1.096
|30.745
|172
|32
|% 19
|3.717
|3.649
|% 84
|Tosya
|% 84,82
|% 15,18
|1.402
|251
|31.906
|130
|14
|% 11
|1.669
|1.653
|% 90