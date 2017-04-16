Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 75,34% 24,666.9842.286278.8761.582151% 109.6149.270% 82Merkez% 73,66% 26,3428810399.2473773% 1401391% 94Abana% 80,34% 19,66286703.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kastamonu
|% 75,34
|% 24,66
|6.984
|2.286
|278.876
|1.582
|151
|% 10
|9.614
|9.270
|% 82
|Merkez
|% 73,66
|% 26,34
|288
|103
|99.247
|377
|3
|% 1
|401
|391
|% 94
|Abana
|% 80,34
|% 19,66
|286
|70
|3.214
|21
|7
|% 33
|365
|356
|% 81
|Ağlı
|% 77,61
|% 22,39
|416
|120
|2.355
|24
|11
|% 46
|552
|536
|% 79
|Araç
|% 79,32
|% 20,68
|633
|165
|14.756
|137
|15
|% 11
|811
|798
|% 83
|Azdavay
|% 63,99
|% 36,01
|183
|103
|5.832
|57
|7
|% 12
|296
|286
|% 83
|Bozkurt
|% 81,49
|% 18,51
|524
|119
|7.435
|46
|14
|% 30
|663
|643
|% 69
|Cide
|% 90,21
|% 9,79
|396
|43
|17.703
|105
|5
|% 5
|444
|439
|% 81
|Çatalzeytin
|% 86,7
|% 13,3
|176
|27
|5.190
|47
|4
|% 9
|215
|203
|% 82
|Daday
|% 61,5
|% 38,5
|409
|256
|7.072
|68
|12
|% 18
|677
|665
|% 82
|Devrekani
|% 65,93
|% 34,07
|60
|31
|9.622
|68
|2
|% 3
|94
|91
|% 86
|Doğanyurt
|% 91,29
|% 8,71
|220
|21
|4.592
|29
|3
|% 10
|252
|241
|% 73
|Hanönü
|% 45,86
|% 54,14
|72
|85
|3.210
|26
|3
|% 12
|161
|157
|% 88
|İhsangazi
|% 69,49
|% 30,51
|123
|54
|4.311
|35
|2
|% 6
|187
|177
|% 93
|İnebolu
|% 81,95
|% 18,05
|504
|111
|15.700
|104
|9
|% 9
|633
|615
|% 84
|Küre
|% 79,42
|% 20,58
|355
|92
|4.450
|44
|11
|% 25
|572
|447
|% 95
|Pınarbaşı
|% 70,31
|% 29,69
|315
|133
|4.646
|35
|8
|% 23
|462
|448
|% 72
|Seydiler
|% 71,88
|% 28,12
|363
|142
|3.085
|26
|8
|% 31
|508
|505
|% 83
|Şenpazar
|% 66,59
|% 33,41
|293
|147
|3.805
|31
|9
|% 29
|463
|440
|% 72
|Taşköprü
|% 73,92
|% 26,08
|1.165
|411
|30.745
|172
|15
|% 9
|1.598
|1.576
|% 87
|Tosya
|% 79,3
|% 20,7
|203
|53
|31.906
|130
|3
|% 2
|260
|256
|% 91