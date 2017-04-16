Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKastamonu% 75,34% 24,666.9842.286278.8761.582151% 109.6149.270% 82Merkez% 73,66% 26,3428810399.2473773% 1401391% 94Abana% 80,34% 19,66286703.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kastamonu

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kastamonu% 75,34% 24,666.9842.286278.8761.582151% 109.6149.270% 82
Merkez% 73,66% 26,3428810399.2473773% 1401391% 94
Abana% 80,34% 19,66286703.214217% 33365356% 81
Ağlı% 77,61% 22,394161202.3552411% 46552536% 79
Araç% 79,32% 20,6863316514.75613715% 11811798% 83
Azdavay% 63,99% 36,011831035.832577% 12296286% 83
Bozkurt% 81,49% 18,515241197.4354614% 30663643% 69
Cide% 90,21% 9,793964317.7031055% 5444439% 81
Çatalzeytin% 86,7% 13,3176275.190474% 9215203% 82
Daday% 61,5% 38,54092567.0726812% 18677665% 82
Devrekani% 65,93% 34,0760319.622682% 39491% 86
Doğanyurt% 91,29% 8,71220214.592293% 10252241% 73
Hanönü% 45,86% 54,1472853.210263% 12161157% 88
İhsangazi% 69,49% 30,51123544.311352% 6187177% 93
İnebolu% 81,95% 18,0550411115.7001049% 9633615% 84
Küre% 79,42% 20,58355924.4504411% 25572447% 95
Pınarbaşı% 70,31% 29,693151334.646358% 23462448% 72
Seydiler% 71,88% 28,123631423.085268% 31508505% 83
Şenpazar% 66,59% 33,412931473.805319% 29463440% 72
Taşköprü% 73,92% 26,081.16541130.74517215% 91.5981.576% 87
Tosya% 79,3% 20,72035331.9061303% 2260256% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Çatalzeytin, Doğanyurt, Kastamonu, Devrekani, Pınarbaşı, İhsangazi, Taşköprü, Şenpazar, Seydiler