Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51% 4970.88868.111181.880692692% 100141.790138.999% 78Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49756.560% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 51% 4970.88868.111181.880692692% 100141.790138.999% 78
Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49756.560% 80
Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.4675.395% 75
Arpaçay% 58,45% 41,555.3953.83512.1625858% 1009.3429.230% 77
Digor% 28,76% 71,242.8717.11313.7845959% 10010.3809.984% 75
Kağızman% 58,31% 41,6912.1938.71728.173112112% 10021.33620.910% 76
Sarıkamış% 68,66% 31,3413.3216.08026.296100100% 10019.85919.401% 76
Selim% 64,75% 35,257.6814.18215.1896868% 10012.14911.863% 80
Susuz% 44,18% 55,822.4993.1577.1223333% 1005.7605.656% 81

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Sarıkamış, Kağızman, Arpaçay, Akyaka, Digor, Kars, Sel, Su, Sandık, Hayır