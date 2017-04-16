Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51% 4970.88868.111181.880692692% 100141.790138.999% 78Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49756.560% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 51
|% 49
|70.888
|68.111
|181.880
|692
|692
|% 100
|141.790
|138.999
|% 78
|Merkez
|% 42,15
|% 57,85
|23.841
|32.719
|71.840
|226
|226
|% 100
|57.497
|56.560
|% 80
|Akyaka
|% 57,22
|% 42,78
|3.087
|2.308
|7.314
|36
|36
|% 100
|5.467
|5.395
|% 75
|Arpaçay
|% 58,45
|% 41,55
|5.395
|3.835
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.342
|9.230
|% 77
|Digor
|% 28,76
|% 71,24
|2.871
|7.113
|13.784
|59
|59
|% 100
|10.380
|9.984
|% 75
|Kağızman
|% 58,31
|% 41,69
|12.193
|8.717
|28.173
|112
|112
|% 100
|21.336
|20.910
|% 76
|Sarıkamış
|% 68,66
|% 31,34
|13.321
|6.080
|26.296
|100
|100
|% 100
|19.859
|19.401
|% 76
|Selim
|% 64,75
|% 35,25
|7.681
|4.182
|15.189
|68
|68
|% 100
|12.149
|11.863
|% 80
|Susuz
|% 44,18
|% 55,82
|2.499
|3.157
|7.122
|33
|33
|% 100
|5.760
|5.656
|% 81