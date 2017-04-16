Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,01% 48,9970.86668.051181.880692691% 100141.947138.917% 78Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49656.560% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 51,01
|% 48,99
|70.866
|68.051
|181.880
|692
|691
|% 100
|141.947
|138.917
|% 78
|Merkez
|% 42,15
|% 57,85
|23.841
|32.719
|71.840
|226
|226
|% 100
|57.496
|56.560
|% 80
|Akyaka
|% 57,22
|% 42,78
|3.087
|2.308
|7.314
|36
|36
|% 100
|5.463
|5.395
|% 75
|Arpaçay
|% 58,45
|% 41,55
|5.395
|3.835
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.342
|9.230
|% 77
|Digor
|% 28,67
|% 71,33
|2.871
|7.144
|13.784
|59
|59
|% 100
|10.660
|10.015
|% 77
|Kağızman
|% 58,57
|% 41,43
|12.171
|8.611
|28.173
|112
|111
|% 99
|21.197
|20.782
|% 76
|Sarıkamış
|% 68,66
|% 31,34
|13.321
|6.080
|26.296
|100
|100
|% 100
|19.859
|19.401
|% 76
|Selim
|% 64,75
|% 35,25
|7.681
|4.182
|15.189
|68
|68
|% 100
|12.149
|11.863
|% 80
|Susuz
|% 44,07
|% 55,93
|2.499
|3.172
|7.122
|33
|33
|% 100
|5.781
|5.671
|% 81