Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,06% 48,9470.69167.745181.880692688% 99141.630138.436% 78Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49656.560% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 51,06
|% 48,94
|70.691
|67.745
|181.880
|692
|688
|% 99
|141.630
|138.436
|% 78
|Merkez
|% 42,15
|% 57,85
|23.841
|32.719
|71.840
|226
|226
|% 100
|57.496
|56.560
|% 80
|Akyaka
|% 57,22
|% 42,78
|3.087
|2.308
|7.314
|36
|36
|% 100
|5.463
|5.395
|% 75
|Arpaçay
|% 58,45
|% 41,55
|5.395
|3.835
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.342
|9.230
|% 77
|Digor
|% 28,69
|% 71,31
|2.872
|7.139
|13.784
|59
|59
|% 100
|10.858
|10.011
|% 79
|Kağızman
|% 59,1
|% 40,9
|11.995
|8.301
|28.173
|112
|108
|% 96
|20.684
|20.296
|% 76
|Sarıkamış
|% 68,66
|% 31,34
|13.320
|6.080
|26.296
|100
|100
|% 100
|19.849
|19.400
|% 75
|Selim
|% 64,75
|% 35,25
|7.681
|4.182
|15.189
|68
|68
|% 100
|12.149
|11.863
|% 80
|Susuz
|% 44,01
|% 55,99
|2.500
|3.181
|7.122
|33
|33
|% 100
|5.789
|5.681
|% 81