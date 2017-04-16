Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,06% 48,9470.69167.745181.880692688% 99141.630138.436% 78Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49656.560% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 51,06% 48,9470.69167.745181.880692688% 99141.630138.436% 78
Merkez% 42,15% 57,8523.84132.71971.840226226% 10057.49656.560% 80
Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.4635.395% 75
Arpaçay% 58,45% 41,555.3953.83512.1625858% 1009.3429.230% 77
Digor% 28,69% 71,312.8727.13913.7845959% 10010.85810.011% 79
Kağızman% 59,1% 40,911.9958.30128.173112108% 9620.68420.296% 76
Sarıkamış% 68,66% 31,3413.3206.08026.296100100% 10019.84919.400% 75
Selim% 64,75% 35,257.6814.18215.1896868% 10012.14911.863% 80
Susuz% 44,01% 55,992.5003.1817.1223333% 1005.7895.681% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Sarıkamış, Kağızman, Arpaçay, Akyaka, Digor, Kars, Ysk, Sel, Su