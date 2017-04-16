Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,23% 48,7769.99566.642181.880692680% 98140.257136.637% 78Merkez% 42,23% 57,7723.84532.61971.840226226% 10057.39556.464% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 51,23
|% 48,77
|69.995
|66.642
|181.880
|692
|680
|% 98
|140.257
|136.637
|% 78
|Merkez
|% 42,23
|% 57,77
|23.845
|32.619
|71.840
|226
|226
|% 100
|57.395
|56.464
|% 80
|Akyaka
|% 57,22
|% 42,78
|3.087
|2.308
|7.314
|36
|36
|% 100
|5.463
|5.395
|% 75
|Arpaçay
|% 58,45
|% 41,55
|5.395
|3.835
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.341
|9.230
|% 77
|Digor
|% 28,69
|% 71,31
|2.872
|7.139
|13.784
|59
|59
|% 100
|11.410
|10.011
|% 83
|Kağızman
|% 60,75
|% 39,25
|11.341
|7.327
|28.173
|112
|100
|% 89
|18.980
|18.668
|% 76
|Sarıkamış
|% 68,68
|% 31,32
|13.273
|6.053
|26.296
|100
|100
|% 100
|19.733
|19.326
|% 75
|Selim
|% 64,76
|% 35,24
|7.682
|4.180
|15.189
|68
|68
|% 100
|12.149
|11.862
|% 80
|Susuz
|% 44,01
|% 55,99
|2.500
|3.181
|7.122
|33
|33
|% 100
|5.786
|5.681
|% 81