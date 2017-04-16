Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,23% 48,7769.99566.642181.880692680% 98140.257136.637% 78Merkez% 42,23% 57,7723.84532.61971.840226226% 10057.39556.464% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 51,23% 48,7769.99566.642181.880692680% 98140.257136.637% 78
Merkez% 42,23% 57,7723.84532.61971.840226226% 10057.39556.464% 80
Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.4635.395% 75
Arpaçay% 58,45% 41,555.3953.83512.1625858% 1009.3419.230% 77
Digor% 28,69% 71,312.8727.13913.7845959% 10011.41010.011% 83
Kağızman% 60,75% 39,2511.3417.32728.173112100% 8918.98018.668% 76
Sarıkamış% 68,68% 31,3213.2736.05326.296100100% 10019.73319.326% 75
Selim% 64,76% 35,247.6824.18015.1896868% 10012.14911.862% 80
Susuz% 44,01% 55,992.5003.1817.1223333% 1005.7865.681% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Sarıkamış, Kağızman, Arpaçay, Akyaka, Digor, Kars, Ysk, Sel, Su