Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,03% 48,9766.62863.936181.880692649% 94134.559130.564% 79Merkez% 42,31% 57,6923.09331.48771.840226218% 9655.46854.580% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 51,03% 48,9766.62863.936181.880692649% 94134.559130.564% 79
Merkez% 42,31% 57,6923.09331.48771.840226218% 9655.46854.580% 80
Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.4635.395% 75
Arpaçay% 58,45% 41,555.3953.83512.1625858% 1009.2949.230% 76
Digor% 29,26% 70,742.8356.85313.7845956% 9511.7759.688% 88
Kağızman% 60,56% 39,449.8196.39528.17311288% 7916.38916.214% 76
Sarıkamış% 67,92% 32,0812.2925.80626.29610092% 9218.44518.098% 76
Selim% 65,14% 34,867.6074.07115.1896868% 10011.93911.678% 79
Susuz% 44,01% 55,992.5003.1817.1223333% 1005.7865.681% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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