Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 51,03% 48,9766.62863.936181.880692649% 94134.559130.564% 79Merkez% 42,31% 57,6923.09331.48771.840226218% 9655.46854.580% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 51,03
|% 48,97
|66.628
|63.936
|181.880
|692
|649
|% 94
|134.559
|130.564
|% 79
|Merkez
|% 42,31
|% 57,69
|23.093
|31.487
|71.840
|226
|218
|% 96
|55.468
|54.580
|% 80
|Akyaka
|% 57,22
|% 42,78
|3.087
|2.308
|7.314
|36
|36
|% 100
|5.463
|5.395
|% 75
|Arpaçay
|% 58,45
|% 41,55
|5.395
|3.835
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.294
|9.230
|% 76
|Digor
|% 29,26
|% 70,74
|2.835
|6.853
|13.784
|59
|56
|% 95
|11.775
|9.688
|% 88
|Kağızman
|% 60,56
|% 39,44
|9.819
|6.395
|28.173
|112
|88
|% 79
|16.389
|16.214
|% 76
|Sarıkamış
|% 67,92
|% 32,08
|12.292
|5.806
|26.296
|100
|92
|% 92
|18.445
|18.098
|% 76
|Selim
|% 65,14
|% 34,86
|7.607
|4.071
|15.189
|68
|68
|% 100
|11.939
|11.678
|% 79
|Susuz
|% 44,01
|% 55,99
|2.500
|3.181
|7.122
|33
|33
|% 100
|5.786
|5.681
|% 81