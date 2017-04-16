Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 52,37% 47,6360.30054.845181.880692580% 84119.010115.145% 79Merkez% 42,38% 57,6218.60025.29271.840226176% 7844.58943.892% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 52,37
|% 47,63
|60.300
|54.845
|181.880
|692
|580
|% 84
|119.010
|115.145
|% 79
|Merkez
|% 42,38
|% 57,62
|18.600
|25.292
|71.840
|226
|176
|% 78
|44.589
|43.892
|% 80
|Akyaka
|% 57,22
|% 42,78
|3.087
|2.308
|7.314
|36
|36
|% 100
|5.463
|5.395
|% 75
|Arpaçay
|% 58,45
|% 41,55
|5.394
|3.834
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.281
|9.228
|% 76
|Digor
|% 30,9
|% 69,1
|2.213
|4.949
|13.784
|59
|44
|% 75
|9.448
|7.162
|% 96
|Kağızman
|% 60,93
|% 39,07
|8.763
|5.619
|28.173
|112
|76
|% 68
|14.471
|14.382
|% 75
|Sarıkamış
|% 68,31
|% 31,69
|12.098
|5.612
|26.296
|100
|89
|% 89
|18.029
|17.710
|% 76
|Selim
|% 65,37
|% 34,63
|7.645
|4.050
|15.189
|68
|68
|% 100
|11.943
|11.695
|% 79
|Susuz
|% 44,01
|% 55,99
|2.500
|3.181
|7.122
|33
|33
|% 100
|5.786
|5.681
|% 81