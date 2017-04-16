Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 52,37% 47,6360.30054.845181.880692580% 84119.010115.145% 79Merkez% 42,38% 57,6218.60025.29271.840226176% 7844.58943.892% 80Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 52,37% 47,6360.30054.845181.880692580% 84119.010115.145% 79
Merkez% 42,38% 57,6218.60025.29271.840226176% 7844.58943.892% 80
Akyaka% 57,22% 42,783.0872.3087.3143636% 1005.4635.395% 75
Arpaçay% 58,45% 41,555.3943.83412.1625858% 1009.2819.228% 76
Digor% 30,9% 69,12.2134.94913.7845944% 759.4487.162% 96
Kağızman% 60,93% 39,078.7635.61928.17311276% 6814.47114.382% 75
Sarıkamış% 68,31% 31,6912.0985.61226.29610089% 8918.02917.710% 76
Selim% 65,37% 34,637.6454.05015.1896868% 10011.94311.695% 79
Susuz% 44,01% 55,992.5003.1817.1223333% 1005.7865.681% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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