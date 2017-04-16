Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 55,4% 44,650.63340.762181.880692488% 7194.35191.395% 78Merkez% 45,46% 54,5412.06614.47871.840226117% 5226.92526.544% 78Akyaka% 57,45% 42,553.0692.2737.3143635% 975.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kars
|% 55,4
|% 44,6
|50.633
|40.762
|181.880
|692
|488
|% 71
|94.351
|91.395
|% 78
|Merkez
|% 45,46
|% 54,54
|12.066
|14.478
|71.840
|226
|117
|% 52
|26.925
|26.544
|% 78
|Akyaka
|% 57,45
|% 42,55
|3.069
|2.273
|7.314
|36
|35
|% 97
|5.410
|5.342
|% 75
|Arpaçay
|% 58,47
|% 41,53
|5.396
|3.832
|12.162
|58
|58
|% 100
|9.249
|9.228
|% 76
|Digor
|% 32,9
|% 67,1
|1.608
|3.279
|13.784
|59
|33
|% 56
|6.741
|4.887
|% 99
|Kağızman
|% 61,65
|% 38,35
|8.160
|5.076
|28.173
|112
|69
|% 62
|13.257
|13.236
|% 75
|Sarıkamış
|% 69,13
|% 30,87
|10.509
|4.693
|26.296
|100
|77
|% 77
|15.489
|15.202
|% 78
|Selim
|% 65,11
|% 34,89
|7.549
|4.046
|15.189
|68
|68
|% 100
|11.819
|11.595
|% 78
|Susuz
|% 42,45
|% 57,55
|2.276
|3.085
|7.122
|33
|31
|% 94
|5.461
|5.361
|% 81