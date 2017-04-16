Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKars% 55,4% 44,650.63340.762181.880692488% 7194.35191.395% 78Merkez% 45,46% 54,5412.06614.47871.840226117% 5226.92526.544% 78Akyaka% 57,45% 42,553.0692.2737.3143635% 975.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kars

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kars% 55,4% 44,650.63340.762181.880692488% 7194.35191.395% 78
Merkez% 45,46% 54,5412.06614.47871.840226117% 5226.92526.544% 78
Akyaka% 57,45% 42,553.0692.2737.3143635% 975.4105.342% 75
Arpaçay% 58,47% 41,535.3963.83212.1625858% 1009.2499.228% 76
Digor% 32,9% 67,11.6083.27913.7845933% 566.7414.887% 99
Kağızman% 61,65% 38,358.1605.07628.17311269% 6213.25713.236% 75
Sarıkamış% 69,13% 30,8710.5094.69326.29610077% 7715.48915.202% 78
Selim% 65,11% 34,897.5494.04615.1896868% 10011.81911.595% 78
Susuz% 42,45% 57,552.2763.0857.1223331% 945.4615.361% 81
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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