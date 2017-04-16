Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,85% 36,1594.24853.368171.482590590% 100151.557147.616% 88Merkez% 66,38% 33,6275.21438.088129.085410410% 100115.802113.302% 90Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 63,85
|% 36,15
|94.248
|53.368
|171.482
|590
|590
|% 100
|151.557
|147.616
|% 88
|Merkez
|% 66,38
|% 33,62
|75.214
|38.088
|129.085
|410
|410
|% 100
|115.802
|113.302
|% 90
|Ayrancı
|% 57,89
|% 42,11
|3.055
|2.222
|6.498
|34
|34
|% 100
|5.402
|5.277
|% 83
|Başyayla
|% 77,22
|% 22,78
|1.749
|516
|2.730
|12
|12
|% 100
|2.352
|2.265
|% 86
|Ermenek
|% 51,74
|% 48,26
|9.047
|8.438
|21.594
|87
|87
|% 100
|18.282
|17.485
|% 85
|Kazımkarabekir
|% 68
|% 32
|1.825
|859
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.744
|2.684
|% 88
|Sarıveliler
|% 50,86
|% 49,14
|3.358
|3.245
|8.469
|33
|33
|% 100
|6.975
|6.603
|% 82