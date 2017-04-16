Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,85% 36,1594.24853.368171.482590590% 100151.557147.616% 88Merkez% 66,38% 33,6275.21438.088129.085410410% 100115.802113.302% 90Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 63,85% 36,1594.24853.368171.482590590% 100151.557147.616% 88
Merkez% 66,38% 33,6275.21438.088129.085410410% 100115.802113.302% 90
Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.4983434% 1005.4025.277% 83
Başyayla% 77,22% 22,781.7495162.7301212% 1002.3522.265% 86
Ermenek% 51,74% 48,269.0478.43821.5948787% 10018.28217.485% 85
Kazımkarabekir% 68% 321.8258593.1061414% 1002.7442.684% 88
Sarıveliler% 50,86% 49,143.3583.2458.4693333% 1006.9756.603% 82

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kazımkarabekir, Sarıveliler, Başyayla, Ermenek, Ayrancı, Karaman, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen