Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,85% 36,1594.13553.307171.482590590% 100151.223147.442% 88Merkez% 66,35% 33,6574.97738.030129.085410410% 100115.423113.007% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 63,85
|% 36,15
|94.135
|53.307
|171.482
|590
|590
|% 100
|151.223
|147.442
|% 88
|Merkez
|% 66,35
|% 33,65
|74.977
|38.030
|129.085
|410
|410
|% 100
|115.423
|113.007
|% 89
|Ayrancı
|% 57,89
|% 42,11
|3.055
|2.222
|6.498
|34
|34
|% 100
|5.399
|5.277
|% 83
|Başyayla
|% 77,66
|% 22,34
|1.877
|540
|2.730
|12
|12
|% 100
|2.480
|2.417
|% 91
|Ermenek
|% 51,81
|% 48,19
|9.043
|8.411
|21.594
|87
|87
|% 100
|18.202
|17.454
|% 84
|Kazımkarabekir
|% 68
|% 32
|1.825
|859
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.744
|2.684
|% 88
|Sarıveliler
|% 50,86
|% 49,14
|3.358
|3.245
|8.469
|33
|33
|% 100
|6.975
|6.603
|% 82