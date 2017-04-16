Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,85% 36,1594.14153.306171.482590590% 100151.210147.447% 88Merkez% 66,35% 33,6574.98238.030129.085410410% 100115.416113.012% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 63,85
|% 36,15
|94.141
|53.306
|171.482
|590
|590
|% 100
|151.210
|147.447
|% 88
|Merkez
|% 66,35
|% 33,65
|74.982
|38.030
|129.085
|410
|410
|% 100
|115.416
|113.012
|% 89
|Ayrancı
|% 57,89
|% 42,11
|3.055
|2.222
|6.498
|34
|34
|% 100
|5.399
|5.277
|% 83
|Başyayla
|% 77,67
|% 22,33
|1.878
|540
|2.730
|12
|12
|% 100
|2.481
|2.418
|% 91
|Ermenek
|% 51,81
|% 48,19
|9.043
|8.410
|21.594
|87
|87
|% 100
|18.195
|17.453
|% 84
|Kazımkarabekir
|% 68
|% 32
|1.825
|859
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.744
|2.684
|% 88
|Sarıveliler
|% 50,86
|% 49,14
|3.358
|3.245
|8.469
|33
|33
|% 100
|6.975
|6.603
|% 82