Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,72% 36,2893.87453.453171.482590588% 100151.039147.327% 88Merkez% 66,18% 33,8274.71538.179129.085410408% 100115.269112.894% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 63,72
|% 36,28
|93.874
|53.453
|171.482
|590
|588
|% 100
|151.039
|147.327
|% 88
|Merkez
|% 66,18
|% 33,82
|74.715
|38.179
|129.085
|410
|408
|% 100
|115.269
|112.894
|% 89
|Ayrancı
|% 57,89
|% 42,11
|3.055
|2.222
|6.498
|34
|34
|% 100
|5.399
|5.277
|% 83
|Başyayla
|% 77,67
|% 22,33
|1.878
|540
|2.730
|12
|12
|% 100
|2.481
|2.418
|% 91
|Ermenek
|% 51,81
|% 48,19
|9.043
|8.410
|21.594
|87
|87
|% 100
|18.174
|17.453
|% 84
|Kazımkarabekir
|% 68
|% 32
|1.825
|859
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.744
|2.684
|% 88
|Sarıveliler
|% 50,87
|% 49,13
|3.358
|3.243
|8.469
|33
|33
|% 100
|6.972
|6.601
|% 82