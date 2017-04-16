Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,58% 36,4292.88153.212171.482590585% 99149.702146.093% 88Merkez% 65,96% 34,0473.67938.026129.085410405% 99114.002111.705% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 63,58% 36,4292.88153.212171.482590585% 99149.702146.093% 88
Merkez% 65,96% 34,0473.67938.026129.085410405% 99114.002111.705% 89
Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.4983434% 1005.3995.277% 83
Başyayla% 77,67% 22,331.8785402.7301212% 1002.4812.418% 91
Ermenek% 51,82% 48,189.0448.40921.5948787% 10018.14317.453% 84
Kazımkarabekir% 68% 321.8258593.1061414% 1002.7452.684% 88
Sarıveliler% 51,86% 48,143.4003.1568.4693333% 1006.9326.556% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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