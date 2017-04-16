Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,58% 36,4292.88153.212171.482590585% 99149.702146.093% 88Merkez% 65,96% 34,0473.67938.026129.085410405% 99114.002111.705% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 63,58
|% 36,42
|92.881
|53.212
|171.482
|590
|585
|% 99
|149.702
|146.093
|% 88
|Merkez
|% 65,96
|% 34,04
|73.679
|38.026
|129.085
|410
|405
|% 99
|114.002
|111.705
|% 89
|Ayrancı
|% 57,89
|% 42,11
|3.055
|2.222
|6.498
|34
|34
|% 100
|5.399
|5.277
|% 83
|Başyayla
|% 77,67
|% 22,33
|1.878
|540
|2.730
|12
|12
|% 100
|2.481
|2.418
|% 91
|Ermenek
|% 51,82
|% 48,18
|9.044
|8.409
|21.594
|87
|87
|% 100
|18.143
|17.453
|% 84
|Kazımkarabekir
|% 68
|% 32
|1.825
|859
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.745
|2.684
|% 88
|Sarıveliler
|% 51,86
|% 48,14
|3.400
|3.156
|8.469
|33
|33
|% 100
|6.932
|6.556
|% 82