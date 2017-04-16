Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,49% 36,5192.21453.023171.482590581% 98148.734145.237% 88Merkez% 65,84% 34,1672.97037.854129.085410401% 98113.006110.824% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 63,49% 36,5192.21453.023171.482590581% 98148.734145.237% 88
Merkez% 65,84% 34,1672.97037.854129.085410401% 98113.006110.824% 89
Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.4983434% 1005.3995.277% 83
Başyayla% 77,67% 22,331.8785402.7301212% 1002.4812.418% 91
Ermenek% 51,98% 48,029.0848.39321.5948787% 10018.17217.477% 84
Kazımkarabekir% 68% 321.8258593.1061414% 1002.7442.684% 88
Sarıveliler% 51,88% 48,123.4023.1558.4693333% 1006.9326.557% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Başyayla, Ermenek, Ayrancı, Karaman, Ysk, Sandık, Hayır