Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,49% 36,5192.21453.023171.482590581% 98148.734145.237% 88Merkez% 65,84% 34,1672.97037.854129.085410401% 98113.006110.824% 89Ayrancı% 57,89% 42,113.0552.2226.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 63,49
|% 36,51
|92.214
|53.023
|171.482
|590
|581
|% 98
|148.734
|145.237
|% 88
|Merkez
|% 65,84
|% 34,16
|72.970
|37.854
|129.085
|410
|401
|% 98
|113.006
|110.824
|% 89
|Ayrancı
|% 57,89
|% 42,11
|3.055
|2.222
|6.498
|34
|34
|% 100
|5.399
|5.277
|% 83
|Başyayla
|% 77,67
|% 22,33
|1.878
|540
|2.730
|12
|12
|% 100
|2.481
|2.418
|% 91
|Ermenek
|% 51,98
|% 48,02
|9.084
|8.393
|21.594
|87
|87
|% 100
|18.172
|17.477
|% 84
|Kazımkarabekir
|% 68
|% 32
|1.825
|859
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.744
|2.684
|% 88
|Sarıveliler
|% 51,88
|% 48,12
|3.402
|3.155
|8.469
|33
|33
|% 100
|6.932
|6.557
|% 82