Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,85% 36,1580.06745.334171.482590513% 87128.323125.401% 87Merkez% 66,3% 33,762.98032.012129.085410351% 8696.74694.992% 88Ayrancı% 61,35% 38,652.2141.3956.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 63,85
|% 36,15
|80.067
|45.334
|171.482
|590
|513
|% 87
|128.323
|125.401
|% 87
|Merkez
|% 66,3
|% 33,7
|62.980
|32.012
|129.085
|410
|351
|% 86
|96.746
|94.992
|% 88
|Ayrancı
|% 61,35
|% 38,65
|2.214
|1.395
|6.498
|34
|26
|% 76
|3.689
|3.609
|% 83
|Başyayla
|% 77,67
|% 22,33
|1.878
|540
|2.730
|12
|12
|% 100
|2.481
|2.418
|% 91
|Ermenek
|% 51,63
|% 48,37
|7.895
|7.397
|21.594
|87
|77
|% 89
|15.898
|15.292
|% 83
|Kazımkarabekir
|% 68
|% 32
|1.825
|859
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.744
|2.684
|% 88
|Sarıveliler
|% 51,12
|% 48,88
|3.275
|3.131
|8.469
|33
|33
|% 100
|6.765
|6.406
|% 80