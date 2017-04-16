Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 63,85% 36,1580.06745.334171.482590513% 87128.323125.401% 87Merkez% 66,3% 33,762.98032.012129.085410351% 8696.74694.992% 88Ayrancı% 61,35% 38,652.2141.3956.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 63,85% 36,1580.06745.334171.482590513% 87128.323125.401% 87
Merkez% 66,3% 33,762.98032.012129.085410351% 8696.74694.992% 88
Ayrancı% 61,35% 38,652.2141.3956.4983426% 763.6893.609% 83
Başyayla% 77,67% 22,331.8785402.7301212% 1002.4812.418% 91
Ermenek% 51,63% 48,377.8957.39721.5948777% 8915.89815.292% 83
Kazımkarabekir% 68% 321.8258593.1061414% 1002.7442.684% 88
Sarıveliler% 51,12% 48,883.2753.1318.4693333% 1006.7656.406% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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