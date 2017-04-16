Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 65,59% 34,4150.18426.330171.482590342% 5878.25476.514% 84Merkez% 68,12% 31,8840.00618.721129.085410236% 5859.71958.727% 85Ayrancı% 58,77% 41,239086376.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 65,59% 34,4150.18426.330171.482590342% 5878.25476.514% 84
Merkez% 68,12% 31,8840.00618.721129.085410236% 5859.71958.727% 85
Ayrancı% 58,77% 41,239086376.4983414% 411.5791.545% 84
Başyayla% 82,53% 17,471.5493282.7301210% 831.9401.877% 90
Ermenek% 49,77% 50,233.5213.55321.5948742% 487.3817.074% 82
Kazımkarabekir% 66,64% 33,361.4987503.1061414% 1002.2772.248% 73
Sarıveliler% 53,58% 46,422.7022.3418.4693326% 795.3585.043% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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