Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 65,59% 34,4150.18426.330171.482590342% 5878.25476.514% 84Merkez% 68,12% 31,8840.00618.721129.085410236% 5859.71958.727% 85Ayrancı% 58,77% 41,239086376.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 65,59
|% 34,41
|50.184
|26.330
|171.482
|590
|342
|% 58
|78.254
|76.514
|% 84
|Merkez
|% 68,12
|% 31,88
|40.006
|18.721
|129.085
|410
|236
|% 58
|59.719
|58.727
|% 85
|Ayrancı
|% 58,77
|% 41,23
|908
|637
|6.498
|34
|14
|% 41
|1.579
|1.545
|% 84
|Başyayla
|% 82,53
|% 17,47
|1.549
|328
|2.730
|12
|10
|% 83
|1.940
|1.877
|% 90
|Ermenek
|% 49,77
|% 50,23
|3.521
|3.553
|21.594
|87
|42
|% 48
|7.381
|7.074
|% 82
|Kazımkarabekir
|% 66,64
|% 33,36
|1.498
|750
|3.106
|14
|14
|% 100
|2.277
|2.248
|% 73
|Sarıveliler
|% 53,58
|% 46,42
|2.702
|2.341
|8.469
|33
|26
|% 79
|5.358
|5.043
|% 80