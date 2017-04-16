Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 65,63% 34,3732.74317.151171.482590235% 4051.02849.894% 82Merkez% 68,63% 31,3726.27612.011129.085410159% 3938.97238.287% 83Ayrancı% 58,48% 41,526074316.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 65,63
|% 34,37
|32.743
|17.151
|171.482
|590
|235
|% 40
|51.028
|49.894
|% 82
|Merkez
|% 68,63
|% 31,37
|26.276
|12.011
|129.085
|410
|159
|% 39
|38.972
|38.287
|% 83
|Ayrancı
|% 58,48
|% 41,52
|607
|431
|6.498
|34
|10
|% 29
|1.059
|1.038
|% 84
|Başyayla
|% 80,95
|% 19,05
|510
|120
|2.730
|12
|5
|% 42
|653
|630
|% 88
|Ermenek
|% 49,47
|% 50,53
|2.231
|2.279
|21.594
|87
|30
|% 34
|4.701
|4.510
|% 78
|Kazımkarabekir
|% 68,46
|% 31,54
|1.372
|632
|3.106
|14
|12
|% 86
|2.032
|2.004
|% 72
|Sarıveliler
|% 51,01
|% 48,99
|1.747
|1.678
|8.469
|33
|19
|% 58
|3.611
|3.425
|% 80