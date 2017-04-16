Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 65,63% 34,3732.74317.151171.482590235% 4051.02849.894% 82Merkez% 68,63% 31,3726.27612.011129.085410159% 3938.97238.287% 83Ayrancı% 58,48% 41,526074316.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 65,63% 34,3732.74317.151171.482590235% 4051.02849.894% 82
Merkez% 68,63% 31,3726.27612.011129.085410159% 3938.97238.287% 83
Ayrancı% 58,48% 41,526074316.4983410% 291.0591.038% 84
Başyayla% 80,95% 19,055101202.730125% 42653630% 88
Ermenek% 49,47% 50,532.2312.27921.5948730% 344.7014.510% 78
Kazımkarabekir% 68,46% 31,541.3726323.1061412% 862.0322.004% 72
Sarıveliler% 51,01% 48,991.7471.6788.4693319% 583.6113.425% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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