Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 67,56% 32,4414.6937.055171.482590131% 2222.24421.748% 74Merkez% 71,47% 28,5311.2294.482129.08541082% 2016.00815.711% 74Ayrancı% 65,12% 34,882951586.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 67,56
|% 32,44
|14.693
|7.055
|171.482
|590
|131
|% 22
|22.244
|21.748
|% 74
|Merkez
|% 71,47
|% 28,53
|11.229
|4.482
|129.085
|410
|82
|% 20
|16.008
|15.711
|% 74
|Ayrancı
|% 65,12
|% 34,88
|295
|158
|6.498
|34
|6
|% 18
|462
|453
|% 83
|Başyayla
|% 82,03
|% 17,97
|429
|94
|2.730
|12
|4
|% 33
|540
|523
|% 87
|Ermenek
|% 52,28
|% 47,72
|997
|910
|21.594
|87
|18
|% 21
|1.994
|1.907
|% 76
|Kazımkarabekir
|% 68,36
|% 31,64
|1.063
|492
|3.106
|14
|10
|% 71
|1.571
|1.555
|% 69
|Sarıveliler
|% 42,53
|% 57,47
|680
|919
|8.469
|33
|11
|% 33
|1.669
|1.599
|% 75