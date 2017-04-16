Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 67,56% 32,4414.6937.055171.482590131% 2222.24421.748% 74Merkez% 71,47% 28,5311.2294.482129.08541082% 2016.00815.711% 74Ayrancı% 65,12% 34,882951586.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 67,56% 32,4414.6937.055171.482590131% 2222.24421.748% 74
Merkez% 71,47% 28,5311.2294.482129.08541082% 2016.00815.711% 74
Ayrancı% 65,12% 34,882951586.498346% 18462453% 83
Başyayla% 82,03% 17,97429942.730124% 33540523% 87
Ermenek% 52,28% 47,7299791021.5948718% 211.9941.907% 76
Kazımkarabekir% 68,36% 31,641.0634923.1061410% 711.5711.555% 69
Sarıveliler% 42,53% 57,476809198.4693311% 331.6691.599% 75
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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