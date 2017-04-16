Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 66,99% 33,014.5662.250171.48259063% 116.9516.816% 58Merkez% 73,82% 26,183.0341.076129.08541037% 94.1714.110% 50Ayrancı% 60,76% 39,2496626.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 66,99% 33,014.5662.250171.48259063% 116.9516.816% 58
Merkez% 73,82% 26,183.0341.076129.08541037% 94.1714.110% 50
Ayrancı% 60,76% 39,2496626.498342% 6160158% 80
Başyayla% 79,44% 20,56282732.730123% 25365355% 76
Ermenek% 39,68% 60,3227341521.594879% 10705688% 94
Kazımkarabekir% 66,17% 33,834012053.106145% 36606606% 51
Sarıveliler% 53,39% 46,614804198.469337% 21944899% 84
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Başyayla, Ermenek, Ayrancı, Karaman, Ysk, Sandık, Hayır