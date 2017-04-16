Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 66,99% 33,014.5662.250171.48259063% 116.9516.816% 58Merkez% 73,82% 26,183.0341.076129.08541037% 94.1714.110% 50Ayrancı% 60,76% 39,2496626.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 66,99
|% 33,01
|4.566
|2.250
|171.482
|590
|63
|% 11
|6.951
|6.816
|% 58
|Merkez
|% 73,82
|% 26,18
|3.034
|1.076
|129.085
|410
|37
|% 9
|4.171
|4.110
|% 50
|Ayrancı
|% 60,76
|% 39,24
|96
|62
|6.498
|34
|2
|% 6
|160
|158
|% 80
|Başyayla
|% 79,44
|% 20,56
|282
|73
|2.730
|12
|3
|% 25
|365
|355
|% 76
|Ermenek
|% 39,68
|% 60,32
|273
|415
|21.594
|87
|9
|% 10
|705
|688
|% 94
|Kazımkarabekir
|% 66,17
|% 33,83
|401
|205
|3.106
|14
|5
|% 36
|606
|606
|% 51
|Sarıveliler
|% 53,39
|% 46,61
|480
|419
|8.469
|33
|7
|% 21
|944
|899
|% 84