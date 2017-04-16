Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 71,06% 28,94943384171.48259019% 31.3551.327% 49Merkez% 77,92% 22,08533151129.08541011% 3705684% 41Ayrancı% 47,5% 52,519216.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karaman% 71,06% 28,94943384171.48259019% 31.3551.327% 49
Merkez% 77,92% 22,08533151129.08541011% 3705684% 41
Ayrancı% 47,5% 52,519216.498341% 34140% 79
Başyayla% 72,73% 27,2748182.730121% 86766% 99
Ermenek% 59,15% 40,85976721.594873% 3169164% 94
Kazımkarabekir% 65,95% 34,052461273.106143% 21373373% 50
Sarıveliler% 0% 0008.469330% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Kazımkarabekir, Sarıveliler, Başyayla, Ermenek, Ayrancı, Karaman, Ysk, Sandık, Hayır