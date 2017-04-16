Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karaman
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKaraman% 71,06% 28,94943384171.48259019% 31.3551.327% 49Merkez% 77,92% 22,08533151129.08541011% 3705684% 41Ayrancı% 47,5% 52,519216.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karaman
|% 71,06
|% 28,94
|943
|384
|171.482
|590
|19
|% 3
|1.355
|1.327
|% 49
|Merkez
|% 77,92
|% 22,08
|533
|151
|129.085
|410
|11
|% 3
|705
|684
|% 41
|Ayrancı
|% 47,5
|% 52,5
|19
|21
|6.498
|34
|1
|% 3
|41
|40
|% 79
|Başyayla
|% 72,73
|% 27,27
|48
|18
|2.730
|12
|1
|% 8
|67
|66
|% 99
|Ermenek
|% 59,15
|% 40,85
|97
|67
|21.594
|87
|3
|% 3
|169
|164
|% 94
|Kazımkarabekir
|% 65,95
|% 34,05
|246
|127
|3.106
|14
|3
|% 21
|373
|373
|% 50
|Sarıveliler
|% 0
|% 0
|0
|0
|8.469
|33
|0
|% 0
|0
|0
|% 0