Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 60,77% 39,2388.89057.391173.150674674% 100149.549146.281% 86Merkez% 61,95% 38,0549.05730.12992.629265265% 10080.68779.186% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 60,77
|% 39,23
|88.890
|57.391
|173.150
|674
|674
|% 100
|149.549
|146.281
|% 86
|Merkez
|% 61,95
|% 38,05
|49.057
|30.129
|92.629
|265
|265
|% 100
|80.687
|79.186
|% 87
|Eflani
|% 75,69
|% 24,31
|3.926
|1.261
|6.824
|62
|62
|% 100
|5.340
|5.187
|% 78
|Eskipazar
|% 73,28
|% 26,72
|5.792
|2.112
|9.730
|65
|65
|% 100
|8.081
|7.904
|% 83
|Ovacık
|% 71,64
|% 28,36
|1.599
|633
|2.616
|44
|44
|% 100
|2.305
|2.232
|% 88
|Safranbolu
|% 54,42
|% 45,58
|20.754
|17.381
|44.763
|169
|169
|% 100
|38.852
|38.135
|% 87
|Yenice
|% 56,92
|% 43,08
|7.762
|5.875
|16.588
|69
|69
|% 100
|14.284
|13.637
|% 86