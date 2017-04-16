Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 60,77% 39,2388.89057.391173.150674674% 100149.549146.281% 86Merkez% 61,95% 38,0549.05730.12992.629265265% 10080.68779.186% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 60,77% 39,2388.89057.391173.150674674% 100149.549146.281% 86
Merkez% 61,95% 38,0549.05730.12992.629265265% 10080.68779.186% 87
Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.3405.187% 78
Eskipazar% 73,28% 26,725.7922.1129.7306565% 1008.0817.904% 83
Ovacık% 71,64% 28,361.5996332.6164444% 1002.3052.232% 88
Safranbolu% 54,42% 45,5820.75417.38144.763169169% 10038.85238.135% 87
Yenice% 56,92% 43,087.7625.87516.5886969% 10014.28413.637% 86

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