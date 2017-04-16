Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 60,93% 39,0787.40356.052173.150674666% 99146.579143.455% 86Merkez% 62,29% 37,7147.57028.79692.629265257% 9777.79676.366% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 60,93% 39,0787.40356.052173.150674666% 99146.579143.455% 86
Merkez% 62,29% 37,7147.57028.79692.629265257% 9777.79676.366% 87
Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.3405.187% 78
Eskipazar% 73,34% 26,665.7932.1069.7306565% 1008.0237.899% 82
Ovacık% 71,64% 28,361.5996332.6164444% 1002.3052.232% 88
Safranbolu% 54,42% 45,5820.75317.38144.763169169% 10038.83138.134% 87
Yenice% 56,92% 43,087.7625.87516.5886969% 10014.28413.637% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Safranbolu, Eskipazar, Karabük, Eflani, Yenice, Ovacık, Ysk, Sandık, Hayır