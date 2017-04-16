Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 60,93% 39,0787.40356.052173.150674666% 99146.579143.455% 86Merkez% 62,29% 37,7147.57028.79692.629265257% 9777.79676.366% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 60,93
|% 39,07
|87.403
|56.052
|173.150
|674
|666
|% 99
|146.579
|143.455
|% 86
|Merkez
|% 62,29
|% 37,71
|47.570
|28.796
|92.629
|265
|257
|% 97
|77.796
|76.366
|% 87
|Eflani
|% 75,69
|% 24,31
|3.926
|1.261
|6.824
|62
|62
|% 100
|5.340
|5.187
|% 78
|Eskipazar
|% 73,34
|% 26,66
|5.793
|2.106
|9.730
|65
|65
|% 100
|8.023
|7.899
|% 82
|Ovacık
|% 71,64
|% 28,36
|1.599
|633
|2.616
|44
|44
|% 100
|2.305
|2.232
|% 88
|Safranbolu
|% 54,42
|% 45,58
|20.753
|17.381
|44.763
|169
|169
|% 100
|38.831
|38.134
|% 87
|Yenice
|% 56,92
|% 43,08
|7.762
|5.875
|16.588
|69
|69
|% 100
|14.284
|13.637
|% 86