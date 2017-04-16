Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 61,15% 38,8585.63254.408173.150674656% 97143.064140.040% 86Merkez% 62,37% 37,6346.56228.09192.629265252% 9576.04474.653% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 61,15
|% 38,85
|85.632
|54.408
|173.150
|674
|656
|% 97
|143.064
|140.040
|% 86
|Merkez
|% 62,37
|% 37,63
|46.562
|28.091
|92.629
|265
|252
|% 95
|76.044
|74.653
|% 87
|Eflani
|% 75,69
|% 24,31
|3.926
|1.261
|6.824
|62
|62
|% 100
|5.339
|5.187
|% 78
|Eskipazar
|% 73,34
|% 26,66
|5.793
|2.106
|9.730
|65
|65
|% 100
|8.012
|7.899
|% 82
|Ovacık
|% 71,64
|% 28,36
|1.599
|633
|2.616
|44
|44
|% 100
|2.304
|2.232
|% 88
|Safranbolu
|% 54,87
|% 45,13
|19.990
|16.442
|44.763
|169
|164
|% 97
|37.081
|36.432
|% 87
|Yenice
|% 56,92
|% 43,08
|7.762
|5.875
|16.588
|69
|69
|% 100
|14.284
|13.637
|% 86