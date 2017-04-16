Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 61,15% 38,8585.63254.408173.150674656% 97143.064140.040% 86Merkez% 62,37% 37,6346.56228.09192.629265252% 9576.04474.653% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 61,15% 38,8585.63254.408173.150674656% 97143.064140.040% 86
Merkez% 62,37% 37,6346.56228.09192.629265252% 9576.04474.653% 87
Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.3395.187% 78
Eskipazar% 73,34% 26,665.7932.1069.7306565% 1008.0127.899% 82
Ovacık% 71,64% 28,361.5996332.6164444% 1002.3042.232% 88
Safranbolu% 54,87% 45,1319.99016.44244.763169164% 9737.08136.432% 87
Yenice% 56,92% 43,087.7625.87516.5886969% 10014.28413.637% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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