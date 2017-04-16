Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 60,94% 39,0680.99251.903173.150674624% 93135.741132.895% 86Merkez% 62,19% 37,8143.78926.61792.629265239% 9071.71570.406% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 60,94
|% 39,06
|80.992
|51.903
|173.150
|674
|624
|% 93
|135.741
|132.895
|% 86
|Merkez
|% 62,19
|% 37,81
|43.789
|26.617
|92.629
|265
|239
|% 90
|71.715
|70.406
|% 87
|Eflani
|% 75,69
|% 24,31
|3.926
|1.261
|6.824
|62
|62
|% 100
|5.348
|5.187
|% 78
|Eskipazar
|% 73,03
|% 26,97
|5.422
|2.002
|9.730
|65
|57
|% 88
|7.530
|7.424
|% 82
|Ovacık
|% 71,64
|% 28,36
|1.599
|633
|2.616
|44
|44
|% 100
|2.306
|2.232
|% 88
|Safranbolu
|% 54,82
|% 45,18
|19.813
|16.326
|44.763
|169
|163
|% 96
|36.772
|36.139
|% 87
|Yenice
|% 55,99
|% 44,01
|6.443
|5.064
|16.588
|69
|59
|% 86
|12.070
|11.507
|% 87