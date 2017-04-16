Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 60,94% 39,0680.99251.903173.150674624% 93135.741132.895% 86Merkez% 62,19% 37,8143.78926.61792.629265239% 9071.71570.406% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 60,94% 39,0680.99251.903173.150674624% 93135.741132.895% 86
Merkez% 62,19% 37,8143.78926.61792.629265239% 9071.71570.406% 87
Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.3485.187% 78
Eskipazar% 73,03% 26,975.4222.0029.7306557% 887.5307.424% 82
Ovacık% 71,64% 28,361.5996332.6164444% 1002.3062.232% 88
Safranbolu% 54,82% 45,1819.81316.32644.763169163% 9636.77236.139% 87
Yenice% 55,99% 44,016.4435.06416.5886959% 8612.07011.507% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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