Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 61,24% 38,7675.01247.477173.150674588% 87125.005122.489% 86Merkez% 62,83% 37,1739.59623.42692.629265216% 8264.20763.022% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 61,24
|% 38,76
|75.012
|47.477
|173.150
|674
|588
|% 87
|125.005
|122.489
|% 86
|Merkez
|% 62,83
|% 37,17
|39.596
|23.426
|92.629
|265
|216
|% 82
|64.207
|63.022
|% 87
|Eflani
|% 75,69
|% 24,31
|3.926
|1.261
|6.824
|62
|62
|% 100
|5.348
|5.187
|% 78
|Eskipazar
|% 73,25
|% 26,75
|5.285
|1.930
|9.730
|65
|55
|% 85
|7.298
|7.215
|% 82
|Ovacık
|% 71,64
|% 28,36
|1.599
|633
|2.616
|44
|44
|% 100
|2.301
|2.232
|% 88
|Safranbolu
|% 54,84
|% 45,16
|18.950
|15.608
|44.763
|169
|158
|% 93
|35.127
|34.558
|% 86
|Yenice
|% 55,05
|% 44,95
|5.656
|4.619
|16.588
|69
|53
|% 77
|10.724
|10.275
|% 87