Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 61,24% 38,7675.01247.477173.150674588% 87125.005122.489% 86Merkez% 62,83% 37,1739.59623.42692.629265216% 8264.20763.022% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 61,24% 38,7675.01247.477173.150674588% 87125.005122.489% 86
Merkez% 62,83% 37,1739.59623.42692.629265216% 8264.20763.022% 87
Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.3485.187% 78
Eskipazar% 73,25% 26,755.2851.9309.7306555% 857.2987.215% 82
Ovacık% 71,64% 28,361.5996332.6164444% 1002.3012.232% 88
Safranbolu% 54,84% 45,1618.95015.60844.763169158% 9335.12734.558% 86
Yenice% 55,05% 44,955.6564.61916.5886953% 7710.72410.275% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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