Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 61,49% 38,5162.71739.280173.150674509% 76104.052101.997% 86Merkez% 64,01% 35,9933.15618.64492.629265181% 6852.76451.800% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 61,49% 38,5162.71739.280173.150674509% 76104.052101.997% 86
Merkez% 64,01% 35,9933.15618.64492.629265181% 6852.76451.800% 87
Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.3485.187% 78
Eskipazar% 71,85% 28,153.3801.3249.7306539% 604.7464.704% 81
Ovacık% 71,6% 28,41.5966332.6164444% 1002.2902.229% 88
Safranbolu% 54,77% 45,2317.04314.07744.763169147% 8731.62931.120% 86
Yenice% 51,98% 48,023.6163.34116.5886936% 527.2756.957% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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