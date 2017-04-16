Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 61,49% 38,5162.71739.280173.150674509% 76104.052101.997% 86Merkez% 64,01% 35,9933.15618.64492.629265181% 6852.76451.800% 87Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 61,49
|% 38,51
|62.717
|39.280
|173.150
|674
|509
|% 76
|104.052
|101.997
|% 86
|Merkez
|% 64,01
|% 35,99
|33.156
|18.644
|92.629
|265
|181
|% 68
|52.764
|51.800
|% 87
|Eflani
|% 75,69
|% 24,31
|3.926
|1.261
|6.824
|62
|62
|% 100
|5.348
|5.187
|% 78
|Eskipazar
|% 71,85
|% 28,15
|3.380
|1.324
|9.730
|65
|39
|% 60
|4.746
|4.704
|% 81
|Ovacık
|% 71,6
|% 28,4
|1.596
|633
|2.616
|44
|44
|% 100
|2.290
|2.229
|% 88
|Safranbolu
|% 54,77
|% 45,23
|17.043
|14.077
|44.763
|169
|147
|% 87
|31.629
|31.120
|% 86
|Yenice
|% 51,98
|% 48,02
|3.616
|3.341
|16.588
|69
|36
|% 52
|7.275
|6.957
|% 88