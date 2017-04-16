Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 63,1% 36,933.15619.386173.150674332% 4953.55752.542% 85Merkez% 64,76% 35,2413.3937.28992.62926581% 3121.03120.682% 88Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 63,1% 36,933.15619.386173.150674332% 4953.55752.542% 85
Merkez% 64,76% 35,2413.3937.28992.62926581% 3121.03120.682% 88
Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.3485.187% 78
Eskipazar% 69,37% 30,632.5841.1419.7306528% 433.7313.725% 80
Ovacık% 71,66% 28,341.5706212.6164443% 982.2402.191% 87
Safranbolu% 57,95% 42,0510.1267.34744.763169103% 6117.76117.473% 86
Yenice% 47,41% 52,591.5571.72716.5886915% 223.4463.284% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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