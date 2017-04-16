Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 63,1% 36,933.15619.386173.150674332% 4953.55752.542% 85Merkez% 64,76% 35,2413.3937.28992.62926581% 3121.03120.682% 88Eflani% 75,69% 24,313.9261.2616.8246262% 1005.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 63,1
|% 36,9
|33.156
|19.386
|173.150
|674
|332
|% 49
|53.557
|52.542
|% 85
|Merkez
|% 64,76
|% 35,24
|13.393
|7.289
|92.629
|265
|81
|% 31
|21.031
|20.682
|% 88
|Eflani
|% 75,69
|% 24,31
|3.926
|1.261
|6.824
|62
|62
|% 100
|5.348
|5.187
|% 78
|Eskipazar
|% 69,37
|% 30,63
|2.584
|1.141
|9.730
|65
|28
|% 43
|3.731
|3.725
|% 80
|Ovacık
|% 71,66
|% 28,34
|1.570
|621
|2.616
|44
|43
|% 98
|2.240
|2.191
|% 87
|Safranbolu
|% 57,95
|% 42,05
|10.126
|7.347
|44.763
|169
|103
|% 61
|17.761
|17.473
|% 86
|Yenice
|% 47,41
|% 52,59
|1.557
|1.727
|16.588
|69
|15
|% 22
|3.446
|3.284
|% 88