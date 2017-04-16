Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 68,04% 31,9612.0385.655173.150674171% 2518.08917.693% 85Merkez% 67,35% 32,653.6681.77892.62926531% 125.5405.446% 88Eflani% 78,56% 21,442.4366656.8246239% 633.1843.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 68,04% 31,9612.0385.655173.150674171% 2518.08917.693% 85
Merkez% 67,35% 32,653.6681.77892.62926531% 125.5405.446% 88
Eflani% 78,56% 21,442.4366656.8246239% 633.1843.101% 77
Eskipazar% 74,97% 25,035721919.7306510% 15764763% 77
Ovacık% 71,48% 28,521.2535002.6164432% 731.7971.753% 88
Safranbolu% 65,66% 34,343.4471.80344.76316953% 315.3545.250% 85
Yenice% 47,97% 52,0366271816.588696% 91.4501.380% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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