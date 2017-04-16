Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 68,04% 31,9612.0385.655173.150674171% 2518.08917.693% 85Merkez% 67,35% 32,653.6681.77892.62926531% 125.5405.446% 88Eflani% 78,56% 21,442.4366656.8246239% 633.1843.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 68,04
|% 31,96
|12.038
|5.655
|173.150
|674
|171
|% 25
|18.089
|17.693
|% 85
|Merkez
|% 67,35
|% 32,65
|3.668
|1.778
|92.629
|265
|31
|% 12
|5.540
|5.446
|% 88
|Eflani
|% 78,56
|% 21,44
|2.436
|665
|6.824
|62
|39
|% 63
|3.184
|3.101
|% 77
|Eskipazar
|% 74,97
|% 25,03
|572
|191
|9.730
|65
|10
|% 15
|764
|763
|% 77
|Ovacık
|% 71,48
|% 28,52
|1.253
|500
|2.616
|44
|32
|% 73
|1.797
|1.753
|% 88
|Safranbolu
|% 65,66
|% 34,34
|3.447
|1.803
|44.763
|169
|53
|% 31
|5.354
|5.250
|% 85
|Yenice
|% 47,97
|% 52,03
|662
|718
|16.588
|69
|6
|% 9
|1.450
|1.380
|% 86