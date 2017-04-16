Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 79,34% 20,661.732451173.15067437% 52.2312.183% 80Merkez% 80,63% 19,374089892.6292657% 3524506% 91Eflani% 83,48% 16,526621316.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Karabük
|% 79,34
|% 20,66
|1.732
|451
|173.150
|674
|37
|% 5
|2.231
|2.183
|% 80
|Merkez
|% 80,63
|% 19,37
|408
|98
|92.629
|265
|7
|% 3
|524
|506
|% 91
|Eflani
|% 83,48
|% 16,52
|662
|131
|6.824
|62
|14
|% 23
|811
|793
|% 73
|Eskipazar
|% 80,17
|% 19,83
|97
|24
|9.730
|65
|2
|% 3
|121
|121
|% 57
|Ovacık
|% 74,63
|% 25,37
|100
|34
|2.616
|44
|3
|% 7
|135
|134
|% 79
|Safranbolu
|% 73,1
|% 26,9
|394
|145
|44.763
|169
|10
|% 6
|549
|539
|% 88
|Yenice
|% 78,89
|% 21,11
|71
|19
|16.588
|69
|1
|% 1
|91
|90
|% 93