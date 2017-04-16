Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKarabük% 79,34% 20,661.732451173.15067437% 52.2312.183% 80Merkez% 80,63% 19,374089892.6292657% 3524506% 91Eflani% 83,48% 16,526621316.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Karabük

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Karabük% 79,34% 20,661.732451173.15067437% 52.2312.183% 80
Merkez% 80,63% 19,374089892.6292657% 3524506% 91
Eflani% 83,48% 16,526621316.8246214% 23811793% 73
Eskipazar% 80,17% 19,8397249.730652% 3121121% 57
Ovacık% 74,63% 25,37100342.616443% 7135134% 79
Safranbolu% 73,1% 26,939414544.76316910% 6549539% 88
Yenice% 78,89% 21,11711916.588691% 19190% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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