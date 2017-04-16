Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 31,22% 68,78870.8331.918.4533.179.7488.5058.505% 1002.832.3762.789.286% 89Aliağa% 34,39% 65,6119.53837.27864.232177177% 10057.67356.816% 90Balçova% 21,49% 78,5111.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 31,22
|% 68,78
|870.833
|1.918.453
|3.179.748
|8.505
|8.505
|% 100
|2.832.376
|2.789.286
|% 89
|Aliağa
|% 34,39
|% 65,61
|19.538
|37.278
|64.232
|177
|177
|% 100
|57.673
|56.816
|% 90
|Balçova
|% 21,49
|% 78,51
|11.723
|42.819
|61.186
|160
|160
|% 100
|55.157
|54.542
|% 90
|Bayındır
|% 37,53
|% 62,47
|10.032
|16.697
|30.982
|107
|107
|% 100
|27.248
|26.729
|% 88
|Bayraklı
|% 34,35
|% 65,65
|71.697
|136.999
|236.418
|590
|590
|% 100
|211.861
|208.696
|% 90
|Bergama
|% 40,56
|% 59,44
|28.620
|41.937
|79.836
|279
|279
|% 100
|72.098
|70.557
|% 90
|Beydağ
|% 31,59
|% 68,41
|2.743
|5.941
|9.853
|36
|36
|% 100
|8.995
|8.684
|% 91
|Bornova
|% 31,57
|% 68,43
|90.640
|196.432
|322.989
|830
|830
|% 100
|291.012
|287.072
|% 90
|Buca
|% 33,8
|% 66,2
|104.071
|203.824
|355.264
|894
|894
|% 100
|312.074
|307.895
|% 88
|Çeşme
|% 23,85
|% 76,15
|6.317
|20.170
|31.147
|92
|92
|% 100
|26.849
|26.487
|% 86
|Çiğli
|% 26,75
|% 73,25
|33.795
|92.542
|142.155
|357
|357
|% 100
|128.104
|126.337
|% 90
|Dikili
|% 23,28
|% 76,72
|6.702
|22.088
|33.237
|98
|98
|% 100
|29.193
|28.790
|% 88
|Foça
|% 21,33
|% 78,67
|3.781
|13.949
|20.261
|58
|58
|% 100
|17.973
|17.730
|% 89
|Gaziemir
|% 32,02
|% 67,98
|27.730
|58.875
|96.862
|247
|247
|% 100
|87.832
|86.605
|% 91
|Güzelbahçe
|% 18,18
|% 81,82
|3.659
|16.468
|22.648
|63
|63
|% 100
|20.287
|20.127
|% 90
|Karabağlar
|% 35,37
|% 64,63
|111.144
|203.069
|359.911
|906
|906
|% 100
|318.753
|314.213
|% 89
|Karaburun
|% 26,9
|% 73,1
|1.862
|5.061
|8.018
|30
|30
|% 100
|7.024
|6.923
|% 88
|Karşıyaka
|% 16,89
|% 83,11
|41.076
|202.181
|271.012
|682
|682
|% 100
|246.001
|243.257
|% 91
|Kemalpaşa
|% 47,18
|% 52,82
|31.685
|35.469
|75.990
|215
|215
|% 100
|68.459
|67.154
|% 90
|Kınık
|% 36,55
|% 63,45
|6.772
|11.755
|20.567
|74
|74
|% 100
|19.065
|18.527
|% 93
|Kiraz
|% 45,99
|% 54,01
|13.003
|15.273
|33.438
|108
|108
|% 100
|29.177
|28.276
|% 87
|Konak
|% 27,42
|% 72,58
|66.513
|176.074
|283.175
|758
|758
|% 100
|245.964
|242.587
|% 87
|Menderes
|% 37
|% 63
|21.077
|35.881
|65.300
|178
|178
|% 100
|58.003
|56.958
|% 89
|Menemen
|% 32,6
|% 67,4
|33.048
|68.323
|116.062
|317
|317
|% 100
|104.256
|101.371
|% 90
|Narlıdere
|% 14,95
|% 85,05
|6.678
|38.002
|49.522
|124
|124
|% 100
|45.182
|44.680
|% 91
|Ödemiş
|% 39,21
|% 60,79
|34.806
|53.952
|102.890
|311
|311
|% 100
|90.551
|88.758
|% 88
|Seferihisar
|% 29,4
|% 70,6
|7.353
|17.653
|29.088
|83
|83
|% 100
|25.354
|25.006
|% 87
|Selçuk
|% 26,93
|% 73,07
|6.535
|17.736
|27.635
|73
|73
|% 100
|24.713
|24.271
|% 89
|Tire
|% 36,73
|% 63,27
|20.269
|34.915
|64.702
|200
|200
|% 100
|56.190
|55.184
|% 87
|Torbalı
|% 38,04
|% 61,96
|39.233
|63.897
|117.385
|322
|322
|% 100
|104.832
|103.130
|% 89
|Urla
|% 20,83
|% 79,17
|8.731
|33.193
|47.983
|136
|136
|% 100
|42.496
|41.924
|% 89