Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 31,22% 68,78870.8331.918.4533.179.7488.5058.505% 1002.832.3762.789.286% 89Aliağa% 34,39% 65,6119.53837.27864.232177177% 10057.67356.816% 90Balçova% 21,49% 78,5111.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 31,22% 68,78870.8331.918.4533.179.7488.5058.505% 1002.832.3762.789.286% 89
Aliağa% 34,39% 65,6119.53837.27864.232177177% 10057.67356.816% 90
Balçova% 21,49% 78,5111.72342.81961.186160160% 10055.15754.542% 90
Bayındır% 37,53% 62,4710.03216.69730.982107107% 10027.24826.729% 88
Bayraklı% 34,35% 65,6571.697136.999236.418590590% 100211.861208.696% 90
Bergama% 40,56% 59,4428.62041.93779.836279279% 10072.09870.557% 90
Beydağ% 31,59% 68,412.7435.9419.8533636% 1008.9958.684% 91
Bornova% 31,57% 68,4390.640196.432322.989830830% 100291.012287.072% 90
Buca% 33,8% 66,2104.071203.824355.264894894% 100312.074307.895% 88
Çeşme% 23,85% 76,156.31720.17031.1479292% 10026.84926.487% 86
Çiğli% 26,75% 73,2533.79592.542142.155357357% 100128.104126.337% 90
Dikili% 23,28% 76,726.70222.08833.2379898% 10029.19328.790% 88
Foça% 21,33% 78,673.78113.94920.2615858% 10017.97317.730% 89
Gaziemir% 32,02% 67,9827.73058.87596.862247247% 10087.83286.605% 91
Güzelbahçe% 18,18% 81,823.65916.46822.6486363% 10020.28720.127% 90
Karabağlar% 35,37% 64,63111.144203.069359.911906906% 100318.753314.213% 89
Karaburun% 26,9% 73,11.8625.0618.0183030% 1007.0246.923% 88
Karşıyaka% 16,89% 83,1141.076202.181271.012682682% 100246.001243.257% 91
Kemalpaşa% 47,18% 52,8231.68535.46975.990215215% 10068.45967.154% 90
Kınık% 36,55% 63,456.77211.75520.5677474% 10019.06518.527% 93
Kiraz% 45,99% 54,0113.00315.27333.438108108% 10029.17728.276% 87
Konak% 27,42% 72,5866.513176.074283.175758758% 100245.964242.587% 87
Menderes% 37% 6321.07735.88165.300178178% 10058.00356.958% 89
Menemen% 32,6% 67,433.04868.323116.062317317% 100104.256101.371% 90
Narlıdere% 14,95% 85,056.67838.00249.522124124% 10045.18244.680% 91
Ödemiş% 39,21% 60,7934.80653.952102.890311311% 10090.55188.758% 88
Seferihisar% 29,4% 70,67.35317.65329.0888383% 10025.35425.006% 87
Selçuk% 26,93% 73,076.53517.73627.6357373% 10024.71324.271% 89
Tire% 36,73% 63,2720.26934.91564.702200200% 10056.19055.184% 87
Torbalı% 38,04% 61,9639.23363.897117.385322322% 100104.832103.130% 89
Urla% 20,83% 79,178.73133.19347.983136136% 10042.49641.924% 89

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Seferihisar, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Karaburun, Narlıdere, Menderes, Bayındır, Bayraklı