Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 31,25% 68,75860.1701.892.5283.179.7488.5058.400% 992.795.5152.752.698% 89Aliağa% 34,38% 65,6219.54037.30164.232177177% 10057.69256.841% 90Balçova% 21,49% 78,5111.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 31,25% 68,75860.1701.892.5283.179.7488.5058.400% 992.795.5152.752.698% 89
Aliağa% 34,38% 65,6219.54037.30164.232177177% 10057.69256.841% 90
Balçova% 21,49% 78,5111.72342.81961.186160160% 10055.15754.542% 90
Bayındır% 37,55% 62,4510.03216.68730.982107107% 10027.21126.719% 88
Bayraklı% 34,5% 65,572.012136.720236.418590590% 100211.898208.732% 90
Bergama% 40,57% 59,4328.62741.93779.836279279% 10072.10470.564% 90
Beydağ% 31,57% 68,432.7415.9419.8533636% 1008.9928.682% 91
Bornova% 31,21% 68,7984.662186.633322.989830785% 95274.954271.295% 90
Buca% 33,91% 66,09102.125199.029355.264894874% 98305.201301.154% 88
Çeşme% 23,84% 76,166.31520.17031.1479292% 10026.83626.485% 86
Çiğli% 26,69% 73,3133.71192.618142.155357357% 100128.089126.329% 90
Dikili% 23,29% 76,716.70322.07233.2379898% 10029.15828.775% 88
Foça% 22,68% 77,324.01313.68420.2615858% 10017.95017.697% 89
Gaziemir% 32,02% 67,9827.72758.87596.862247247% 10087.82386.602% 91
Güzelbahçe% 18,18% 81,823.65916.46822.6486363% 10020.28720.127% 90
Karabağlar% 35,48% 64,52110.666201.245359.911906900% 99316.301311.911% 88
Karaburun% 26,61% 73,391.8375.0668.0183030% 1007.0126.903% 87
Karşıyaka% 16,86% 83,1440.763201.008271.012682678% 99244.239241.771% 91
Kemalpaşa% 47,18% 52,8231.68535.46975.990215215% 10068.45767.154% 90
Kınık% 35,89% 64,116.63911.85920.5677474% 10019.01218.498% 92
Kiraz% 45,99% 54,0113.00315.27333.438108108% 10029.17728.276% 87
Konak% 27,71% 72,2965.245170.238283.175758738% 97238.720235.483% 86
Menderes% 37,01% 62,9921.07735.87865.300178178% 10057.98556.955% 89
Menemen% 32,66% 67,3432.76967.562116.062317314% 99104.162100.331% 91
Narlıdere% 14,95% 85,056.67838.00249.522124124% 10045.18044.680% 91
Ödemiş% 39,25% 60,7534.09652.765102.890311304% 9888.59586.861% 88
Seferihisar% 29,47% 70,537.34817.58929.0888383% 10025.22624.937% 87
Selçuk% 26,94% 73,066.53517.72627.6357373% 10024.70124.261% 89
Tire% 36,73% 63,2720.26934.91564.702200200% 10056.19055.184% 87
Torbalı% 38,09% 61,9139.23963.786117.385322322% 100104.710103.025% 89
Urla% 20,83% 79,178.73133.19347.983136136% 10042.49641.924% 89

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