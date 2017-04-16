Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 31,25% 68,75860.1701.892.5283.179.7488.5058.400% 992.795.5152.752.698% 89Aliağa% 34,38% 65,6219.54037.30164.232177177% 10057.69256.841% 90Balçova% 21,49% 78,5111.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 31,25
|% 68,75
|860.170
|1.892.528
|3.179.748
|8.505
|8.400
|% 99
|2.795.515
|2.752.698
|% 89
|Aliağa
|% 34,38
|% 65,62
|19.540
|37.301
|64.232
|177
|177
|% 100
|57.692
|56.841
|% 90
|Balçova
|% 21,49
|% 78,51
|11.723
|42.819
|61.186
|160
|160
|% 100
|55.157
|54.542
|% 90
|Bayındır
|% 37,55
|% 62,45
|10.032
|16.687
|30.982
|107
|107
|% 100
|27.211
|26.719
|% 88
|Bayraklı
|% 34,5
|% 65,5
|72.012
|136.720
|236.418
|590
|590
|% 100
|211.898
|208.732
|% 90
|Bergama
|% 40,57
|% 59,43
|28.627
|41.937
|79.836
|279
|279
|% 100
|72.104
|70.564
|% 90
|Beydağ
|% 31,57
|% 68,43
|2.741
|5.941
|9.853
|36
|36
|% 100
|8.992
|8.682
|% 91
|Bornova
|% 31,21
|% 68,79
|84.662
|186.633
|322.989
|830
|785
|% 95
|274.954
|271.295
|% 90
|Buca
|% 33,91
|% 66,09
|102.125
|199.029
|355.264
|894
|874
|% 98
|305.201
|301.154
|% 88
|Çeşme
|% 23,84
|% 76,16
|6.315
|20.170
|31.147
|92
|92
|% 100
|26.836
|26.485
|% 86
|Çiğli
|% 26,69
|% 73,31
|33.711
|92.618
|142.155
|357
|357
|% 100
|128.089
|126.329
|% 90
|Dikili
|% 23,29
|% 76,71
|6.703
|22.072
|33.237
|98
|98
|% 100
|29.158
|28.775
|% 88
|Foça
|% 22,68
|% 77,32
|4.013
|13.684
|20.261
|58
|58
|% 100
|17.950
|17.697
|% 89
|Gaziemir
|% 32,02
|% 67,98
|27.727
|58.875
|96.862
|247
|247
|% 100
|87.823
|86.602
|% 91
|Güzelbahçe
|% 18,18
|% 81,82
|3.659
|16.468
|22.648
|63
|63
|% 100
|20.287
|20.127
|% 90
|Karabağlar
|% 35,48
|% 64,52
|110.666
|201.245
|359.911
|906
|900
|% 99
|316.301
|311.911
|% 88
|Karaburun
|% 26,61
|% 73,39
|1.837
|5.066
|8.018
|30
|30
|% 100
|7.012
|6.903
|% 87
|Karşıyaka
|% 16,86
|% 83,14
|40.763
|201.008
|271.012
|682
|678
|% 99
|244.239
|241.771
|% 91
|Kemalpaşa
|% 47,18
|% 52,82
|31.685
|35.469
|75.990
|215
|215
|% 100
|68.457
|67.154
|% 90
|Kınık
|% 35,89
|% 64,11
|6.639
|11.859
|20.567
|74
|74
|% 100
|19.012
|18.498
|% 92
|Kiraz
|% 45,99
|% 54,01
|13.003
|15.273
|33.438
|108
|108
|% 100
|29.177
|28.276
|% 87
|Konak
|% 27,71
|% 72,29
|65.245
|170.238
|283.175
|758
|738
|% 97
|238.720
|235.483
|% 86
|Menderes
|% 37,01
|% 62,99
|21.077
|35.878
|65.300
|178
|178
|% 100
|57.985
|56.955
|% 89
|Menemen
|% 32,66
|% 67,34
|32.769
|67.562
|116.062
|317
|314
|% 99
|104.162
|100.331
|% 91
|Narlıdere
|% 14,95
|% 85,05
|6.678
|38.002
|49.522
|124
|124
|% 100
|45.180
|44.680
|% 91
|Ödemiş
|% 39,25
|% 60,75
|34.096
|52.765
|102.890
|311
|304
|% 98
|88.595
|86.861
|% 88
|Seferihisar
|% 29,47
|% 70,53
|7.348
|17.589
|29.088
|83
|83
|% 100
|25.226
|24.937
|% 87
|Selçuk
|% 26,94
|% 73,06
|6.535
|17.726
|27.635
|73
|73
|% 100
|24.701
|24.261
|% 89
|Tire
|% 36,73
|% 63,27
|20.269
|34.915
|64.702
|200
|200
|% 100
|56.190
|55.184
|% 87
|Torbalı
|% 38,09
|% 61,91
|39.239
|63.786
|117.385
|322
|322
|% 100
|104.710
|103.025
|% 89
|Urla
|% 20,83
|% 79,17
|8.731
|33.193
|47.983
|136
|136
|% 100
|42.496
|41.924
|% 89