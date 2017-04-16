Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 31,34% 68,66843.6881.848.2663.179.7488.5058.225% 972.733.9062.691.954% 89Aliağa% 34,38% 65,6219.54037.30164.232177177% 10057.69356.841% 90Balçova% 21,49% 78,5111.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
İzmir% 31,34% 68,66843.6881.848.2663.179.7488.5058.225% 972.733.9062.691.954% 89
Aliağa% 34,38% 65,6219.54037.30164.232177177% 10057.69356.841% 90
Balçova% 21,49% 78,5111.72342.81961.186160160% 10055.15754.542% 90
Bayındır% 37,55% 62,4510.03216.68730.982107107% 10027.20626.719% 88
Bayraklı% 34,49% 65,5171.978136.714236.418590590% 100211.859208.692% 90
Bergama% 40,58% 59,4228.48841.70979.836279278% 10071.71570.197% 90
Beydağ% 31,57% 68,432.7415.9419.8533636% 1008.9928.682% 91
Bornova% 31,25% 68,7582.466181.460322.989830764% 92267.444263.926% 90
Buca% 34,05% 65,9599.851193.402355.264894851% 95297.199293.253% 88
Çeşme% 23,87% 76,136.30420.11031.1479292% 10026.74426.414% 86
Çiğli% 26,67% 73,3333.68392.618142.155357357% 100128.059126.301% 90
Dikili% 23,29% 76,716.70322.07233.2379898% 10029.15828.775% 88
Foça% 22,68% 77,324.01313.68420.2615858% 10017.95017.697% 89
Gaziemir% 32,02% 67,9827.72758.87596.862247247% 10087.82386.602% 91
Güzelbahçe% 18,18% 81,823.65916.46822.6486363% 10020.28720.127% 90
Karabağlar% 35,66% 64,34105.270189.926359.911906853% 94299.368295.196% 88
Karaburun% 26,59% 73,411.8365.0698.0183030% 1007.0166.905% 88
Karşıyaka% 16,76% 83,2438.551191.473271.012682645% 95232.355230.024% 91
Kemalpaşa% 47,18% 52,8231.68535.46975.990215215% 10068.45467.154% 90
Kınık% 36% 646.54311.63420.5677472% 9718.68618.177% 93
Kiraz% 45,99% 54,0113.00315.27333.438108108% 10029.17728.276% 87
Konak% 28,06% 71,9463.537162.902283.175758712% 94229.559226.439% 86
Menderes% 37,01% 62,9921.07735.87865.300178178% 10057.98556.955% 89
Menemen% 33,05% 66,9531.79964.430116.062317302% 95100.06696.229% 91
Narlıdere% 14,95% 85,056.67838.00249.522124124% 10045.18044.680% 91
Ödemiş% 38,86% 61,1433.22652.279102.890311299% 9687.16985.505% 88
Seferihisar% 29,13% 70,876.87516.72629.0888379% 9523.86423.601% 87
Selçuk% 26,94% 73,066.53517.72627.6357373% 10024.70124.261% 89
Tire% 36,73% 63,2720.26934.91564.702200200% 10056.19055.184% 87
Torbalı% 38,09% 61,9139.23963.786117.385322322% 100104.710103.025% 89
Urla% 20,82% 79,188.65732.91847.983136135% 9942.14041.575% 89

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Seferihisar, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Karaburun, Narlıdere, Menderes, Bayındır, Bayraklı