Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - İzmir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranıİzmir% 31,34% 68,66843.6881.848.2663.179.7488.5058.225% 972.733.9062.691.954% 89Aliağa% 34,38% 65,6219.54037.30164.232177177% 10057.69356.841% 90Balçova% 21,49% 78,5111.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|İzmir
|% 31,34
|% 68,66
|843.688
|1.848.266
|3.179.748
|8.505
|8.225
|% 97
|2.733.906
|2.691.954
|% 89
|Aliağa
|% 34,38
|% 65,62
|19.540
|37.301
|64.232
|177
|177
|% 100
|57.693
|56.841
|% 90
|Balçova
|% 21,49
|% 78,51
|11.723
|42.819
|61.186
|160
|160
|% 100
|55.157
|54.542
|% 90
|Bayındır
|% 37,55
|% 62,45
|10.032
|16.687
|30.982
|107
|107
|% 100
|27.206
|26.719
|% 88
|Bayraklı
|% 34,49
|% 65,51
|71.978
|136.714
|236.418
|590
|590
|% 100
|211.859
|208.692
|% 90
|Bergama
|% 40,58
|% 59,42
|28.488
|41.709
|79.836
|279
|278
|% 100
|71.715
|70.197
|% 90
|Beydağ
|% 31,57
|% 68,43
|2.741
|5.941
|9.853
|36
|36
|% 100
|8.992
|8.682
|% 91
|Bornova
|% 31,25
|% 68,75
|82.466
|181.460
|322.989
|830
|764
|% 92
|267.444
|263.926
|% 90
|Buca
|% 34,05
|% 65,95
|99.851
|193.402
|355.264
|894
|851
|% 95
|297.199
|293.253
|% 88
|Çeşme
|% 23,87
|% 76,13
|6.304
|20.110
|31.147
|92
|92
|% 100
|26.744
|26.414
|% 86
|Çiğli
|% 26,67
|% 73,33
|33.683
|92.618
|142.155
|357
|357
|% 100
|128.059
|126.301
|% 90
|Dikili
|% 23,29
|% 76,71
|6.703
|22.072
|33.237
|98
|98
|% 100
|29.158
|28.775
|% 88
|Foça
|% 22,68
|% 77,32
|4.013
|13.684
|20.261
|58
|58
|% 100
|17.950
|17.697
|% 89
|Gaziemir
|% 32,02
|% 67,98
|27.727
|58.875
|96.862
|247
|247
|% 100
|87.823
|86.602
|% 91
|Güzelbahçe
|% 18,18
|% 81,82
|3.659
|16.468
|22.648
|63
|63
|% 100
|20.287
|20.127
|% 90
|Karabağlar
|% 35,66
|% 64,34
|105.270
|189.926
|359.911
|906
|853
|% 94
|299.368
|295.196
|% 88
|Karaburun
|% 26,59
|% 73,41
|1.836
|5.069
|8.018
|30
|30
|% 100
|7.016
|6.905
|% 88
|Karşıyaka
|% 16,76
|% 83,24
|38.551
|191.473
|271.012
|682
|645
|% 95
|232.355
|230.024
|% 91
|Kemalpaşa
|% 47,18
|% 52,82
|31.685
|35.469
|75.990
|215
|215
|% 100
|68.454
|67.154
|% 90
|Kınık
|% 36
|% 64
|6.543
|11.634
|20.567
|74
|72
|% 97
|18.686
|18.177
|% 93
|Kiraz
|% 45,99
|% 54,01
|13.003
|15.273
|33.438
|108
|108
|% 100
|29.177
|28.276
|% 87
|Konak
|% 28,06
|% 71,94
|63.537
|162.902
|283.175
|758
|712
|% 94
|229.559
|226.439
|% 86
|Menderes
|% 37,01
|% 62,99
|21.077
|35.878
|65.300
|178
|178
|% 100
|57.985
|56.955
|% 89
|Menemen
|% 33,05
|% 66,95
|31.799
|64.430
|116.062
|317
|302
|% 95
|100.066
|96.229
|% 91
|Narlıdere
|% 14,95
|% 85,05
|6.678
|38.002
|49.522
|124
|124
|% 100
|45.180
|44.680
|% 91
|Ödemiş
|% 38,86
|% 61,14
|33.226
|52.279
|102.890
|311
|299
|% 96
|87.169
|85.505
|% 88
|Seferihisar
|% 29,13
|% 70,87
|6.875
|16.726
|29.088
|83
|79
|% 95
|23.864
|23.601
|% 87
|Selçuk
|% 26,94
|% 73,06
|6.535
|17.726
|27.635
|73
|73
|% 100
|24.701
|24.261
|% 89
|Tire
|% 36,73
|% 63,27
|20.269
|34.915
|64.702
|200
|200
|% 100
|56.190
|55.184
|% 87
|Torbalı
|% 38,09
|% 61,91
|39.239
|63.786
|117.385
|322
|322
|% 100
|104.710
|103.025
|% 89
|Urla
|% 20,82
|% 79,18
|8.657
|32.918
|47.983
|136
|135
|% 99
|42.140
|41.575
|% 89